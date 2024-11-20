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Издатель The California Courier: Армения воспрепятствовала выдвижению фильма об арцахских событиях на "Оскар"

Издатель The California Courier: Армения воспрепятствовала выдвижению фильма об арцахских событиях на "Оскар"

АрмИнфо. Национальная киноакадемия Армении приняла решение выдвинуть на премию "Оскар" 2025 года фильм "Яша и Леонид Брежнев" (реж. Э. Багдасарян - ред.) вместо картины Шогакат Варданян "1489", повествующей о тяжелых последствиях Арцахской войны. Об этом в статье The California Courier ("Калифорнийский курьер")  заявил издатель газеты Арут Сасунян.

В этой связи он напомнил, что всего неделю назад раскритиковал правительство Иордании за отзыв документального фильма об Арцахе ("Моя сладкая земля" - ред.) с номинирования на премию "Оскар" под давлением Азербайджана. При этом он выразил мнение, что решение о выдвижении другого фильма было принято по указанию премьер-министра Армении Никола Пашиняна или его правительства.

"Печально, когда такая враждебная страна, как Азербайджан, препятствует выдвижению фильма об Арцахе, но гораздо хуже, когда Армения сама отказывается представить этот фильм на "Оскар". Учитывая антиарцахскую позицию правительства Армении, мы можем с уверенностью предположить, что это решение было принято по их инициативе", - отметил Сасунян, добавив, что спонсором фильма "Яша и Леонид Брежнев" является Министерство образования, культуры и спорта (МОНКС) Армении.

Далее издатель подкрепил свои предположения несколькими фактами. По его словам, Пашинян неоднократно подтверждал свою антиарцахскую позицию, заявляя, что Арцах принадлежит Азербайджану. "Учитывая, что Азербайджан оккупировал Арцах при нынешней власти, премьер-министр Армении крайне неохотно говорит о своей серьезной неудаче и не хочет напоминать народу о своей личной ответственности за то, что не защитил Арцах. Поэтому с начала войны 2020 года он никогда не называл Нагорный Карабах Арцахом. Пашинян также заявляет, что арцахские беженцы, которые прибыли в Армению после оккупации в сентябре 2023 года, больше не являются гражданами Армении, несмотря на наличие у них паспортов Республики Армения", - пояснил Сасунян.

Издатель газеты "Калифорнийский курьер" также отметил, что премьер­министр Армении, отчаянно стремясь убедить президента Ильхама Алиева подписать мирный договор с Арменией, избегает предпринимать действия,

которые могут вызвать негативную реакцию со стороны Азербайджана. Кроме того, Сасунян напомнил, что режиссер фильма "Яша и Леонид Брежнев" Багдасарян является членом Совета Армянской национальной киноакадемии, которая и выбрала этот фильм в качестве официального номинанта от Армении на премию "Оскар".

"Фильм "1489" получил голоса лишь двух из 30 членов Совета Армянской национальной киноакадемии, что вызвало серьезные споры в стране", - продолжил Сасунян.

Вместе с тем он напомнил, что фильм "1489" был удостоен наград на нескольких международных фестивалях, включая Амстердамский международный кинофестиваль, премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI и премию Триестского кинофестиваля.

В связи с этим сообщество армянских документалистов, фотографов, писателей и художников "Око за око" призвало Национальную киноакадемию Армении пересмотреть свое решение, утверждая, что фильм Багдасаряна "не имел международных показов и не был удостоен международных наград".

"Фильм Варданян ("1489") мог бы стать первым армянским фильмом, удостоенным Оскара. Армянское общество должно выразить свое возмущение решению Армянской киноакадемии, которая выбрала странный фильм вместо картины, представляющей нашу огромную трагедию - потерю Арцаха. Армяне должны настаивать на том, чтобы Академия отменила свое ошибочное решение. Крайне тревожно, что официальные лица Армении, как и правительство Азербайджана, заблокировали номинацию высококачественного армянского фильма об Арцахе на премию Оскар"-, резюмировал Арут Сасунян.

Отметим, что премьера фильма "1489" состоялась 13 ноября на фестивале документального кино в Амстердаме. Лента рассказывает о личной трагедии семьи Шохакат, брат которой (21-летний Согомон) без вести пропал во время 44-дневной Арцахской войны в 2020 году. Девушка сняла весь процесс поисков брата на камеру телефона, что сопровождалось невыносимой болью, испытаниями для семьи, ужасом и безусловно надеждой. В ходе поисков, когда предположительно нашлись останки тела брата, которые были зафиксированы под номером 1489, начался новый круг мытарств для Варданянов, связанный с ДНК-анализами, результаты которого стали известны только по истечению полутора года

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