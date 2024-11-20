Среда, 20 Ноября 2024 17:01

АрмИнфо Решением Антикоррупционного суда от 19 ноября 2024 года у экс-чиновника столичной администрации будет конфисковано около $200 тыс.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, в пользу Республики Армения, у бывшего главного специалиста отдела планирования и контроля доходов и расходов Финансового управления администрации мэрии Еревана Наиры Тер-Степанян будет конфисковано более 79 миллионов драмов.