Среда, 20 Ноября 2024 16:56

АрмИнфо. Азербайджан пытается исказить содержание и цель Энергетической хартии. Об этом Арменпресс заявили в офисе представителя по международно-правовым вопросам Армении, ссылаясь на представление 19 ноября 2024 года правительством Азербайджана в Постоянную арбитражную палату основного документа иска против Армении, согласно которому Армения якобы нарушила суверенные права Азербайджана.

Согласно разъяснению представительства, ни о каком новом иске здесь речь не идет. Речь - о подаче еще 27 февраля 2023 года арбитражного уведомления на основании договора к Энергетической хартии. Рассмотрение этого дела началось еще в 2023 году.

"Состоялось первое процессуальное заседание, был образован трибунал, который рассмотрел и принял процессуальное решение о том, как следует вести разбирательство, а после заседания также был определен процессуальный срок, в течение которого стороны должны представить свои письменные заявления. наблюдения и позиции", - сообщили в представительстве.

Как заметили в представительстве, это первый документ, который должен был быть представлен после процессуального решения, а азербайджанская сторона подала свой иск в полном объеме, поскольку арбитражное уведомление, как таковое, является документом, представляемым для возбуждения дела, а иск подается уже на более поздних стадиях. "Это полный иск, поданный Азербайджаном в рамках того же арбитражного разбирательства", - пояснили в армянском представительстве.

По данным представительства представителя по международно-правовым вопросам, это арбитражное разбирательство координирует Постоянная палата арбитражного суда, и на сайте этого суда видно, что там установлен график, и азербайджанская сторона имеет подал иск точно по графику, после чего армянская сторона перейдет к рассмотрению вопросов юрисдикции трибунала, а затем представит свои замечания и возражения.

"Возможно, это связано с недавними решениями Международного суда, по которым Азербайджан проиграл, и теперь пытается представить это дело в новом свете: то есть просто подтверждает начатое еще в 2023 году арбитражное разбирательство", - отметили в представительстве представителя по международно-правовым вопросам.

Разъясняя суть этого разбирательства и какие процедуры будут следовать в его рамках, в представительстве отметили, что оно было подано на основании Договора к Энергетической хартии.

"Азербайджанская сторона пытается исказить содержание и цель этой хартии, поскольку целью хартии является укрепление основ устойчивых инвестиций и торговли в энергетическом секторе. Однако азербайджанская сторона пытается как-то связать это с нагорно-карабахским конфликтом", - подчеркнули в представительстве, добавив, что армянская сторона представит свою позицию и замечания в рамках арбитражного разбирательства.

В представительстве также добавили, что, тем не менее, трибунал все равно должен признать, что он обладает юрисдикцией на рассмотрение дела, как, например, такое исследование проводил Международный суд.

"Стороны представили предварительные возражения, и суд должен был признать, что он обладает юрисдикцией на рассмотрение этого дела. Аналогичным образом в этом случае арбитражный суд также должен признать юрисдикцию. Если арбитраж признает, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого дела, то дело не получит дальнейшего развития", - отметили в представительстве.

Ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД страны сообщали, что 19 ноября 2024 года правительство Азербайджана представило в Постоянную арбитражную палату основной документ иска против Армении, обвинив армянскую сторону в якобы нарушении суверенных прав Азербайджана на энергоресурсы.