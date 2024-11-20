Среда, 20 Ноября 2024 15:35

АрмИнфо. Вопрос сложения депутатских полномочий не стоит на повестке дня народного избранника от правящей партии <Гражданский договор> Овика Агазаряна. Об этом заявил в беседе с журналистами 20 ноября в НС.

Сегодня ранее сообщалось, что накануне вечером на очередном заседании правления партии <Гражданский договор> (ГД) был обсужден <вопрос Агазаряна> и принято решение о сложении им мандата.

Агазарян признал, что в правлении партии <Гражданский договор> было обсуждено его поведение во время инцидента, произошедшего в Национальном Собрании 15 октября. Тогда между ним и теперь уже бывшим главой Следственного комитета Аргишти Кярамяном произошла жесткая словесная перепалка, едва не переросшая в драку. Агазарян обвинил Кярамяна в давлении на бизнесменов. В ответ уже экс-глава СК заявил, что за сына Агазаряна его дважды просили, и тут есть элемент коррупции.

<Члены правления задавали мне вопросы для выяснения некоторых эпизодов. К примеру, как так получилось, что я обратился к господину Кярамяну подобным образом, чем обусловлено заявление господина Кярамяна, что мое поведение связано с те, что я защищаю интересы своего сына: < > : Не знаю, какое решение они приняли, поскольку я покинул заседание по причине того, что не являюсь членом правления. Недовольство мной не было, вопросы задавались дружелюбно>, - сказал Агазарян.

На вопрос, может ли он отказаться от своего мандата, если будет озвучено подобное требование, Агазарян ответил: <Когда будет, тогда и подумаю>.

<Этот вопрос не стоит в моей повестке дня. Но, если г-н Кярамян публично назовет имена и докажет, что от моего имени к нему обращались с просьбой в рамках уголовного производства компании с участием моего сына, то я сложу мандат>, - отметил провластный депутат.

Отметим, что накануне утром утром Агазарян был вызван в Антикоррупционный комитет. Согласно СМИ, в органе предварительного следствия организовали очную ставку в рамках дела о взятке. Отмечалось также, что в Комитете против депутата Агазаряна были даны показания, согласно которым он требовал взятку в размере $300 тыс. для беспрепятственного экспорта мелкого рогатого скота из Армении в ОАЭ, в нарушение установленных процедур.

Заметим также, что накануне о сложении депутатского мандата сообщил другой парламентарий от правящей фракции Нарек Зейналян, который на том <злосчастном> заседании НС заявил, что с парламентариями нельзя говорить таким тоном.