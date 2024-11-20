Среда, 20 Ноября 2024 15:04

АрмИнфо. Заместитель председателя Национального собрания Республики Армения Рубен Рубинян 20 ноября принял чрезвычайного и полномочного посла Эстонской Республики в Армении Марге Мардисалу-Кахар.

Согласно пресс-службе законодательного органа РА, Рубинян подчеркнул важность развития и укрепления отношений между двумя странами.

Марге Мардисалу-Кахар также коснулась углубления сотрудничества, оценив готовность групп дружбы парламентов к совместной работе. Посол подтвердила приверженность Эстонии содействию Армении в текущих реформах и в более тесных отношениях с ЕС.

По ее просьбе заместитель председателя НС представил вопросы повестки сотрудничества РА-ЕС.

Были обсуждены действия, предпринятые для установления безопасности и мира в регионе.