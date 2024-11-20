Среда, 20 Ноября 2024 14:03

АрмИнфо. Новоназначенный посол Республики Армения Арман Хачатрян вручил копию верительных грамот заместителю директора Службы государственного протокола Франции Матьё Кармону.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции, поздравив посла с началом его дипломатической миссии во Франции, Матьё Кармона пожелал ему успехов и плодотворной работы. Он выразил уверенность, что за время его деятельности армяно- французское сотрудничество будет и дальше укрепляться и дополняться новым содержанием.

В свою очередь Хачатрян подчеркнул, что приложит максимум усилий в направлении укрепления, дальнейшего углубления и продвижения двусторонней повестки армяно- французской дружбы, основанной на общих ценностях и привилегированных отношениях между Арменией и Францией.