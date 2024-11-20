Среда, 20 Ноября 2024 13:38

АрмИнфо. В Араратской области, сегодня, 20 ноября, случилось крупное цепное ДТП с участием 26 автомобилей.

Как сообщают армянские СМИ, цепное ДТП произошло на административной территории общины Шаумян. Из-за данного происшествия на данном участке дороги межгосударственного значения образовалась огромная пробка. Как сообщают источники, с места ДТП, причиной столкновения автомобилей стал густой туман и отсутствие у многих водителей зимних шин. По предварительной информации, в результате инцидента имеются пострадавшие, однако их жизни ничего не угрожает.

На место происшествия оперативно прибыли по одному боевому расчету из пожарно- спасательных отрядов Масиса и Веди спасательной службы Министерства внутренних дел Республики Армения, а также начальник отдела Ведийского отдела Главного управления общественной полиции МВД Филипп Степанян и начальник Арташатского отделения полиции.

Согласно источникам, в настоящее время сотрудники полиции и патрули работают над установлением личностей водителей и пострадавших.