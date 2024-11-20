Среда, 20 Ноября 2024 12:50

АрмИнфо.Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Артур Далибалтян будет назначен на пост военного атташе Армении в Ливане сроком на 3 года.

Соответствующее решение премьер-министра, согласно официальному сайту правительства РА, было подписано 20 ноября.

Артур Далибалтян приступит к исполнению обязанностей с 25 ноября.