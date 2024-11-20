Среда, 20 Ноября 2024 12:39

АрмИнфо. Приказом министра юстиции РА Србуи Галян Нерсес Зейналян назначен советником министра.

Свою трудовую деятельность Нерсес Зейналян (1997 г.р.) начал в Министерстве юстиции (в 2019 г.), после чего продолжил работу в Комитете государственных доходов с 2021 г по ноябрь 2024 г.), где дослужился до начальника Управления по международному сотрудничеству. Он также занимается научной деятельностью, сейчас читает лекции на юридическом факультете Французского университета в Армении.