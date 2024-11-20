Среда, 20 Ноября 2024 11:39

АрмИнфо. В этом году Ереванскому Музею русского искусства исполнилось 40 лет. Впервые Музей открыл свои двери для посетителей 19 ноября 1984 года.

На протяжении 40 лет музей, расположенный в самом центре города, представляет произведение русского изобразительного искусства, а временные выставки, мероприятия и образовательные программы постоянно привлекают посетителей своим уникальным и интерактивным подходом.

Отметим, что в Музее представлена коллекция Арама Яковлевича Абрамяна, которая состоит из полотен К.А. Коровина, А.Я. Головина, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиева, П.В. Кузнецова, К.С. Петрова-Водкина, Н.С. Гончаровой и других выдающихся мастеров рубежа веков. Также в ней представлен ряд картин художников начала - середины XX века: Б.Д. Григорьева, П.П. Кончаловского, Н.А. Удальцовой, Р.Р. Фалька.

По случаю 40-летия Музея состоялось итоговое мероприятие, в котором принял участие и замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Альфред Кочарян.

Поздравив Музей с такой знаменательным событием, он подчеркнул, что 2024 год обозначился для Музея русского искусства также празднованием 125-летия со дня рождения основателя музея, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, выдающегося представителя советской медицины, профессора Арама Акоповича Абрамяна.

<Для Музея русского искусства год был насыщенным, и музей с честью выполнил свою миссию. В этом контексте я хочу выделить юбилейную программу, реализованную совместно с Третьяковской галереей, поскольку все инициативы, направленные на международное сотрудничество, находятся в центре внимания министерства>, - отметил он.

Напомним, что коллекционировать работы русских художников Арам Абрамян начал еще во времена, когда работал врачом. В частности, в годы войны (1938-1941гг.) Абрамян возглавил отдел урологии Ленинградского военного госпиталя, после чего перешел работать в Московский областной научно- исследовательский институт (МОНИКИ), в 1949 году стал главным урологом Лечебно- санитарного управления Кремля, а с 1950 по 1975 заведовал Урологической клиникой МОНИКИ.

Именно в этот период началась его история с коллекционированием. В знак благодарности за лечение, зная о его любви к искусству, в том числе поэзии, литературе, музыке, Абрамяну дарили картины. Он стал их коллекционировать, детально изучать, консультироваться с искусствоведами, отдавать на реставрацию и далее пополнять свою коллекцию.

И в 1977 году Абрамян принимает решение передать в дар это наследие исторической Родине. В апреле 1977 года он пишет письмо правительству Армении, в котором, в частности, говорится: <В прошлом году в беседе с Суреном Аваковичем Мелкумяном, я изъявил свое решение о передаче в дар армянскому народу моей коллекции, которую я собирал на протяжении многих лет с особой любовью, подбирая все, что может иметь художественную ценность. Я задался целью собирать коллекцию картин русских художников, фарфора, бронзы, предметов прикладного искусства определенного периода - конца ХIХ и начала ХХ вв.>.

Принимая подобное решение, Арам Яковлевич говорил, что хочет, чтобы как можно больше людей все это видело, ко всей этой красоту приобщилось. <Я знаю, как в Армении любят, как понимают и ценят великую русскую культуру. Знаю и именно поэтому завещал свое собрание Еревану>, - отметил тогда профессор. В ответ на подобный благородный жест председатель Совета Министров Армянской ССР Фадей Саркисян пишет письмо Араму Абрамяну, в котором говорится, что правительство Армении высоко ценит подобное благородное намерение и с чувством глубокой благодарности готово принять этот дар. Саркисян отметил, что для экспонирования работ будет выделен специальный раздел во вновь построенном здании Государственной картинной галереи, вблизи которой будет оборудована соответствующая квартира для проживания профессора Абрамяна.

Но в 1979 году правительство Армении принимает решение предоставить отдельное помещение для коллекции Абрамяна, выделив для их постоянного экспонирования территорию Дома моды. С 1980-го года начинаются подготовительные работы, и в 1984 году Музей русского искусства в Ереване открывает свои двери для посетителей.