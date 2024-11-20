Среда, 20 Ноября 2024 11:18

АрмИнфо.Днем 24 ноября температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении.

Как отмечается в сообщении, 19 и 20 ноября, а также днем 24 ноября в отдельных районах ожидаются осадки, в горных районах - снег. Днем 21, а также с 22 по 23 ноября и в ночь на 24-е прогнозируется погода без осадков. Ветер северо-западный, с порывами до 2-5 м/с, и усилением ветра 24 ноября в некоторых районах до 17-20 м / с.

В Ереване днем 19 и 20 ноября, ночью 21 и вечером 24-ого ожидается кратковременный дождь. Погода без осадков прогнозируется днем 21-ого, с 22 по 23 ноября и в ночь на 24-е.