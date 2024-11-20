Среда, 20 Ноября 2024 10:56

АрмИнфо. Посол Армении Анаит Арутюнян провела встречу со спикером Сената Канады Раймон Ганье.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Канаде, в ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся приоритетной армяно-канадской политической и парламентской повестки, а также региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве.