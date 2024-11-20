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 Среда, 20 Ноября 2024 10:51
Марианна Мкртчян

Главы МИД Армении и Германии обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

Главы МИД Армении и Германии обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

АрмИнфо.Главы МИД Армении и Германии Арарат Мирзоян и Анналена Бербок на встрече в Ереване обсудили возможности дальнейшего расширения партнерства между двумя странами, а также предпринимаемые в этом направлении шаги, основанные на демократических ценностях и взаимной заинтересованности в углублении двустороннего сотрудничества

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседниками была подчеркнута важность более тесного взаимодействия и сотрудничества в актуальных сферах, в условиях нынешних развитий.

"Госпожа министр, уважаемые коллеги, приветствую вас в Ереване. Я всегда рад видеть Вас для обсуждения вопросов, касающихся глобальной повестки дня и нашего региона, а также наших отношений с Германией, партнерства Армения-ЕС и углубления наших отношений. Есть много инструментов, механизмов и документов, которые мы обсуждаем в рамках отношений Армения-ЕС, и ваш вклад здесь очень важен", - отметил Мирзоян.

Министры иностранных дел Армении и Германии подробно обсудили широкий круг вопросов в рамках повестки партнерства между РА и ЕС, коснувшись недавно достигнутых результатов, текущих программ и перспектив углубления сотрудничества.  Мирзоян подчеркнул, что новая повестка дня партнерства является довольно амбициозной, основанной как на опыте сотрудничества, так и на видении дальнейшего развития.

Собеседники коснулись и сотрудничества на многосторонних площадках.

Далее Мирзоян и Бербок обменялись мнениями по региональной повестке. В контексте обеспечения стабильности на Южном Кавказе был обсужден процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Мирзоян рассказал о последних процессах в переговорах, в том числе работы, проведенные в направлении завершения работы над  проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность его подписания. Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул конструктивный подход страны к разблокированию региональных коммуникаций как важному компоненту мирной повестки дня и расширению экономической взаимосвязанности в рамках более широкой географии.

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