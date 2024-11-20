Среда, 20 Ноября 2024 10:43

АрмИнфо. Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева 19 ноября была вызвана в Министерство Европы и иностранных дел Французской Республики. Об этом говорится сообщении МИД Франции.

"Этот вызов последовал за неприемлемыми заявлениями, сделанными властями Азербайджана в адрес Франции и европейцев в рамках COP29, в результате которых министр по вопросам экологического перехода, энергетики и климата Франции Аньес Панье- Рунаше была вынуждена отменить свое участие на конференции. Враждебные действия Азербайджана должны прекратиться", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Франции.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 14 ноября стало известно, что министр экологии Франции отказалась от участия в переговорах по климату COP29 в Баку после того, как авторитарный лидер этой страны обвинил Французскую Республику в колониалистских "преступлениях" в Новой Каледонии в ходе последней дипломатической размолвки между двумя странами.

Тогда AFP писало, агрессивно-воинственная, скандальная и политизированная речь президента Азербайджана Ильхама Алиева, принимающего в Баку переговоры ООН по климату (COP29), вызвала бурные аплодисменты делегатов некоторых Тихоокеанских островных государств. В ней Алиев раскритиковал Париж за протесты, которые в мае потрясли тихоокеанский архипелаг, управляемый Францией.

"Преступления Франции на ее так называемых заморских территориях были бы неполными без упоминания о недавних нарушениях прав человека. Режим президента (Эммануэля) Макрона убил 13 человек и ранил 169... во время законных протестов канакского народа в Новой Каледонии", - заявил Алиев.

Реакция министр экологии Франции Аньес Панье-Рунашер, которая должна была возглавить французскую делегацию на саммите, не заставила себя ждать. Она заявила законодателям в Париже, что она отменяет свою поездку на переговоры в знак протеста против "прискорбной" речи Алиева. При этом Панье-Рунашер сочла его выпад "неприемлемым... и ниже достоинства председателя СОР", добавив, что это также было "вопиющим нарушением кодекса поведения" при проведении переговоров Организации Объединенных Наций по климату.

Отношения между Парижем и Баку очень напряженные из-за давней поддержки Францией Армении, которую Азербайджан разгромил в ходе молниеносного наступления в прошлом году, оккупировав Нагорный Карабах, что привело к массовому изгнанию более 100 000 армян.