Вторник, 19 Ноября 2024 18:40

АрмИнфо. Южный Кавказ играет важную роль для Ирана с точки зрения вопросов безопасности. Об этом заместитель начальника штаба Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Мохаммад-Реза Аштиани заявил во время четвертого заседания ирано-азербайджанской Совместной комиссии военного и оборонного сотрудничества.

"Процессы, происходящие в этом регионе, несомненно, оказывают влияние на безопасность Исламской Республики", - сказал Аштиани, напомнив, что Азербайджан играет важную роль в регионе, сообщает Mehr.

Аштиани подчеркнул, что наличие глубоких связей между народами способствует повышению уровня двустороннего сотрудничества между странами. Иранский чиновник добавил, что Азербайджан занимает "важное место" в оборонительной и внешней политике Ирана.

В свою очередь исполняющий обязанности начальника главного управления военно- технического обеспечения Фарид Алиев призвал и далее прилагать совместные усилия по установлению мира и стабильности в регионе.

"Мы уверены, что сможем оптимально реализовать протоколы комиссии посредством благоразумия и сотрудничества друг с другом", - сказал азербайджанский чиновник, отметив, что страны провели три совместных военных учения в этом году в соответствии с выполнением руководящих принципов комиссии.

Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества между военными структурами Азербайджана и Ирана.

В заключение был подписан протокол, содержащий статьи о направлениях сотрудничества, по которым было достигнуто соглашение.