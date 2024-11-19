Вторник, 19 Ноября 2024 18:36

АрмИнфо. Депутат от правящей фракции <Гражданский договор>, глава комиссии по здравоохранению и социальным вопросам Нарек Зейналян сложил депутатский мандат.

<По собственной инициативе, прекращаю свои депутатские полномочия>, - сообщил Зейналян в соцсети.

Он заверил, что как и сегодня, так и впредь продолжит служение Республике Армения своими знаниями и опытом.

<Вместе с политической командой мы преодолели довольно трудные испытания. Уверен, что мои коллеги и дальше будут сохранять провозглашенные нами ценности, с честью преодолевать все вызовы, стоящие перед Республикой Армения, и претворят наши мечты в реальность>, - написал Зейналян.

Между тем, согласно СМИ, причиной ухода Зейналяна стали скандальные слушания в парламенте 15 октября, на которых между теперь уже бывшим главой Следственного комитета Аргишти Кярамяном и депутатом от ГД Овиком Агазаряном произошла жесткая словесная перепалка, едва не переросшая в драку. Агазарян обвинил Кярамяна в давлении на бизнесменов. В ответ глава СК заявил, что за сына Агазаряна его дважды просили, и тут есть элемент коррупции. Кярамян также позволил себе ряд нелицеприятных высказываний, вызвавших недовольство провластных депутатов, в том числе Зейналяна. Последний заявил, что с парламентариями нельзя говорить таким тоном.

Буквально накануне в парламенте представители партии заявили, что в управлении партии <Гражданский договор> осуществляется дисциплинарное производство в отношении депутата Овика Агазаряна по этому вопросу. Депутат Ваагн Алексанян заявил, что сам факт возбуждения дисциплинарного производства означает, что как минимум есть основания. <А о том, какие последствия будут - сообщим дополнительно>, - сказал он.