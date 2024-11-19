Вторник, 19 Ноября 2024 16:39

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении Лена Назарян избранна председателем попечительского совета благотворительного фонда "Мой шаг".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе фонда, избрание нового председателя состоялось 15 ноября единогласным решением членов попечительского совета фонда.

В то же время, министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян и министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Жанна Андреасян прекратили свое членство в попечительском совете фонда "Мой шаг". Согласно источнику, данное решение было принято министрами по собственному желанию из-за загруженности работой.

Напомним, что ранее главой Попечительского совета фонда "Мой шаг" был министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

Добавим, что фонд создан супругой премьер-министра Армении Анной Акопян.