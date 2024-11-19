Вторник, 19 Ноября 2024 16:34

АрмИнфо. По просьбе правительства Ливана в штаб-квартире ЮНЕСКО 18 ноября прошла 4-я внеочередная сессия Комитета Второго протокола к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Как сообщает пресс-служба постпредства Армении при ЮНЕСКО, в повестке дня заседания было обсуждение заявок Ливана о предоставлении временной усиленной охраны 34 культурным объектам на территории страны и предоставлении поддержки из фонда защиты культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов в целях принятия срочные меры по защите этих объектов.

В своем выступлении постоянный представитель Республики Армения при ЮНЕСКО Арам Акопян выразил глубокую обеспокоенность продолжающимися военными операциями и их последствиями. Коснувшись значительных угроз богатому культурному наследию Ливана, постоянный представитель Армении подчеркнул необходимость принятия срочных мер и выразил поддержку двум заявлениям, поданным Ливаном. По итогам обсуждения комиссия дала положительное заключение по заявлениям.

Отметим, что согласно СМИ, по итогам сессии, ЮНЕСКО временно присвоила статус особо охраняемых 34 культурным объектам на территории Ливана, в том числе объекты всемирного наследия в Баальбеке и Тире, вблизи которых были зафиксированы недавние израильские удары. Теперь эти объекты, включая ряд храмов, музеев и археологических площадок, будут пользоваться максимальным иммунитетом от нападений. Несоблюдение этих положений будет считаться серьезным нарушением Гаагской конвенции 1954 года и откроет возможность судебного преследования.