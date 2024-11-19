Вторник, 19 Ноября 2024 16:11

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Србуи Галян и глава делегации Евросоюза в РА Василис Марагос на совместной встрече высоко оценили реформы, осуществляемые в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA).

Как пояснили в пресс-службе Министерства юстиции Армении, реформы охватывают судебную систему, борьбу с коррупцией и программы, направленные на защиту прав человека.

В этой связи Галян подчеркнула важность повышения авторитета судебной системы в обществе, отметив необходимость создания основ для предсказуемого правосудия. В свою очередь, Марагос акцентировал внимание на важности приверженности диалогу между ЕС и Арменией в данной области.

Министр юстиции и посол ЕС также обсудили процесс либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Стороны также отметили роль и поэтапность программ бюджетной поддержки Евросоюза. В завершение встречи Галян и Марагос подтвердили готовность углублять и расширять двустороннее сотрудничество.

Отметим, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом (CEPA) было подписано в ноябре 2017 года, и с 1 июня 2018 года существенная часть его положений применялись временно. 1 марта 2021 года Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским Союзом и Арменией (CEPA) вступило в полную силу, поскольку ратифицировано Республикой Армения, всеми странами-членами ЕС и Европейским парламентом. Это Соглашение обеспечивает основу совместной работы ЕС и Армении в широком спектре областей: укрепление демократии, верховенства права и права человека, создание большего количества рабочих мест и возможностей для бизнеса, совершенствование законодательства, общественная безопасность, чистая окружающая среда, улучшение образования и расширение возможностей для исследований. Эта двусторонняя повестка дня также способствует достижению главной цели ЕС - углублению и укреплению отношений со странами его Восточного соседства в рамках Восточного партнерства.