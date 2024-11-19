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 Вторник, 19 Ноября 2024 16:06
Марианна Мкртчян

Глава МИД Германии едет в Ереван

Глава МИД Германии едет в Ереван

АрмИнфо. В Армению сегодня, 19 ноября, с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, во внешнеполитическом ведомстве сегодня вечером состоится встреча Бербок

в формате тет-а-тет с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, за которой последует встреча в расширенном формате.

Напомним, что Бербок находилась с визитом в Ереване в ноябре прошлого года. 

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