Вторник, 19 Ноября 2024 16:06

АрмИнфо. В Армению сегодня, 19 ноября, с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, во внешнеполитическом ведомстве сегодня вечером состоится встреча Бербок

в формате тет-а-тет с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, за которой последует встреча в расширенном формате.

Напомним, что Бербок находилась с визитом в Ереване в ноябре прошлого года.