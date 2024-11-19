Вторник, 19 Ноября 2024 15:58

АрмИнфо. Содействовать мирному урегулированию конфликтов в регионе, включая кризис в Грузии и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном будет в числе моих приоритетов на посту специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии. Об этом заявила новоназначенный спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно в интервью JAMnews. Она вступила в должность 1 ноября 2024 года.

Еще одним приоритетом Гроно назвала поддержание стабильность и сотрудничество в регионе в более широком смысле, поощряя и облегчая приграничное и трансграничное сотрудничество, где это возможно.

"С этой целью я продолжу взаимодействовать с основными заинтересованными сторонами, чтобы поощрять и поддерживать дальнейшее сотрудничество между Арменией, Азербайджаном и Грузией, а также, по мере необходимости, с их соседними странами. Это общий план. Говоря более конкретно, я намерена опираться на свой собственный и значительный опыт моих предшественников в рамках как Женевских международных дискуссий, так и усилий ЕС по урегулированию конфликтов в Грузии, а также вносить вклад в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - пояснила она.

На уточнение, где находится "Брюссельский процесс" и на просьбу оценить текущий этап нормализации, Гроно заявила, что как ЕС они были очень рады отметить различные позитивные тенденции и решения, принятые на двустороннем треке как Ереваном, так и Баку за последний год.

По ее словам, к ним относятся шаги, предпринятые в декабре 2023 года по освобождению заключенных, соглашение о COP29 и прогресс в процессе делимитации и демаркации, что в конечном итоге привело к первой в истории практической делимитации и демаркации участка двусторонней границы между Арменией и Азербайджаном в апреле-мае 2024 года.

"В дополнение к этому, мы увидели вступление в силу Положения о совместной деятельности соответствующих пограничных комиссий обеих стран 1 ноября 2024 года.

Мне также внушает надежду текущая стабильность на местах. Несмотря на спорадические обвинения в нарушении режима прекращения огня в последние месяцы, общая ситуация вдоль границы Армения-Азербайджан оставалась относительно спокойной", подчеркнула еврочиновник.

"Что касается "Брюссельского процесса", продолжила Гроно, для меня лично было честью принимать непосредственное участие в процессе, возглавляемом председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в наших офисах в Брюсселе".

По ее оценке, эти встречи - всего шесть с декабря 2021 года по июль 2023 года - были наиболее полезными для создания пространства, необходимого лидерам для того, чтобы донести свои опасения до другой стороны, выслушать друг друга и вместе искать решения.

"В дополнение к другим усилиям по содействию в 2020-2023 годах они создали структуру и основу для их дальнейшего развития, также на двусторонней основе и без внешних посредников.

Это позволило начать меры по укреплению доверия, такие как делимитация/демаркация границ, взаимное признание территориальной целостности и суверенитета, связь и возобновление каналов связи, работа над будущим мирным договором и различные гуманитарные результаты", - сказала спецпредставитель ЕС.

При этом она признала, что за последние несколько лет, к сожалению, также было несколько трагических моментов и повторяющееся насилие. "Как ЕС мы надеемся, что обе стороны теперь активизируют свои усилия по систематическому устранению последствий конфликта, чтобы раз и навсегда перевернуть страницу вражды.

После десятилетий страданий, связанных с конфликтом, которые пережили общества, мы надеемся, что руководство этих двух стран продемонстрирует сильную политическую волю, необходимую для того, чтобы сделать мир прочным и необратимым для всех заинтересованных групп населения.

Когда я встречусь с ними, я намерена передать им признательность ЕС за те смелые и дальновидные решения, которые они приняли на сегодняшний день. Я также настоятельно призываю их развивать свой предыдущий прогресс, продолжать искать взаимоприемлемые решения для всех и воздерживаться от любого применения силы при урегулировании споров", - отметила Гроно.

Далее чиновник из ЕС воспользовалась возможностью, чтобы подчеркнуть вклад гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении, которая следит за событиями на армянской стороне двусторонней границы с Азербайджаном.

"ЕС четко развеивает дезинформацию, направленную против его деятельности. Вместо того, чтобы создавать "новые разделительные линии", как утверждают некоторые деятели, наша цель - способствовать региональной стабильности и укреплять общий мирный процесс", - подчеркнула она.

На уточнение, когда она начнет официальные консультации в регионе, Гроно сообщила, что планирует начать свои первые визиты в регион в новом качестве в ближайшие недели.