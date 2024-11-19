Вторник, 19 Ноября 2024 15:24

АрмИнфо. Решением правительства от 19 ноября приняты отставки глав Комитета госдоходов (КГД) Армении Рустама Бадасяна, Следственного комитета - Аргишти Кярамяна и Антикоррупционного комитета - Сасуна Хачатряна.

Заявление о досрочном прекращении полномочий Сасуна Хайатряна, освобождении от занимаемой должности Аргишти Кярамяна и Рсутама Бадасяна было одобрено правительством путем письменного голосования.