Вторник, 19 Ноября 2024 14:44

АрмИнфо. Нефтегазовое лобби прислало на СОР29 в Баку представительную делегацию. Согласно отчету коалиции Kick Polluters Out, объединяющей 450 НПО, на конференцию ООН по климату приехали 1 773 лоббиста. На делегации Евросоюза приходится, по данным экоактивистов, 113 лоббистов, сообщает Euronews.

"Греция занимает первое место, от нее приехали 24 представителя лобби, далее следует Италия, у нее 22 человека. И я хочу уточнить, что и Греция, и Италия - это страны, которые покупают азербайджанский газ больше других. Неудивительно, что от них так много лоббистов ископаемого топлива", - отметила Марчелла Виа из обсерватории "Corportate Europe".

Третье и четвертое места - у Швеции и Бельгии. В их делегации входят 17 и 13 нефтегазовых лоббистов соответственно. Еврокомиссия на этот раз показала пример: от нее в Баку не приехал ни один лоббист, в отличие от СОР28 в Дубае.

"В этом году в делегации Еврокомиссии нет лоббистов в области ископаемого топлива, и это происходит из-за растущего давления со стороны гражданского общества. Мы встречались с комиссаром ЕС по климату Вопке Хукстрой, он прошел слушания..... и на него оказывалось все больше давления, чтобы ЕС не привлекал нефтегазовых лоббистов",- добавила Марчелла Виа.

Налицо явный конфликт интересов, отмечают НПО. Так с пятницы в Баку побывали руководители всех без исключения гигантов нефтегазовой индустрии: TotalEnergies, ВР, ExxonMobil, Shell, Chevron, Eni, российский Gazprom.

И даже компания Saudi Aramco - крупнейший загрязнитель планеты - гендиректор которой назвал "фантазией" отказ от ископаемого топлива.