Вторник, 19 Ноября 2024 14:34

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Анаит Манасян выступила с приветственной речью на обсуждении проекта четвертого национального доклада Армении в рамках Универсального периодического обзора (УПО) ООН.

Как сообщили в пресс-службе офиса омбудсмена, в ходе обсуждения был представлен проект доклада, включая его темы, структуру и ключевые направления. В этой связи Манасян подчеркнула, что механизмы ООН играют важнейшую роль в укреплении демократии и системы защиты прав человека в любой стране.

"Как инструментарий ООН, так и рекомендации, представленные различными органами, являются для меня, как защитника прав человека, основополагающими для определения направлений, необходимых для развития системы ЗПЧ, поскольку они основаны на конкретных международных стандартах",- заверила омбудсмен Армении.

Манасян отметила, что между партнерами ООН и институтом омбудсмена сформировалось эффективное сотрудничество, в рамках которого разрабатываются решения многих проблем. "Особенно важен надлежащий подход к сфере равенства и борьбы с дискриминацией в армянских реалиях, в частности, в контексте защиты прав уязвимых групп. В этом году мы уделили особое внимание предотвращению пыток, учитывая множество проблем, особенно в контексте расследования дел, связанных с пытками и другими формами жестокого обращения, к которым я постоянно обращалась в различных форматах", - резюмировала омбудсмен, поблагодарив партнеров из гражданского общества и компетентных государственных органов за эффективное сотрудничество и совместную работу.

С приветственным словом выступили также заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян, временно исполняющая обязанности постоянного координатора ООН в Армении Кристин Вайганд и исполняющий обязанности председателя Постоянной комиссии парламента по защите прав человека и общественным вопросам Рустам Бакоян.

Универсальный периодический обзор (УПО) - это новый механизм Совета по правам человека, в рамках которого четыре раза в год проводятся регулярные обзоры выполнения 193 государствами-членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека. УПО представляет собой важное нововведение Совета по правам человека, которое стремится обеспечить равноправные условия для всех стран при оценке их ситуации в области прав человека. Оно дает возможность каждому государству заявить о предпринятых действиях в целях улучшения ситуации в области прав человека, а также выполнения своих обязательств в области прав человека. Благодаря УПО происходит обмен примерами наилучшей практики в области прав человека по всему миру. В настоящее время не существует других аналогичных универсальных механизмов.

Ереван, 19.11.24. АрмИнфо, Алине Григорян. Омбудсмен Армении Анаит

Манасян выступила с приветственной речью на обсуждении проекта

четвертого национального доклада Армении в рамках Универсального периодического обзора (УПО) ООН.

Как сообщили в пресс-службе офиса омбудсмена, в ходе обсуждения был представлен проект доклада, включая его темы, структуру и ключевые направления. В этой связи Манасян подчеркнула, что механизмы ООН играют важнейшую роль в укреплении демократии и системы защиты прав человека в любой стране.

"Как инструментарий ООН, так и рекомендации, представленные различными органами, являются для меня, как защитника прав человека, основополагающими для определения направлений, необходимых для развития системы ЗПЧ, поскольку они основаны на конкретных международных стандартах",- заверила омбудсмен Армении.

Манасян отметила, что между партнерами ООН и институтом омбудсмена сформировалось эффективное сотрудничество, в рамках которого разрабатываются решения многих проблем. "Особенно важен надлежащий подход к сфере равенства и борьбы с дискриминацией в армянских реалиях, в частности, в контексте защиты прав уязвимых групп. В этом году мы уделили особое внимание предотвращению пыток, учитывая множество проблем, особенно в контексте расследования дел, связанных с пытками и другими формами жестокого обращения, к которым я постоянно обращалась в различных форматах", - резюмировала омбудсмен, поблагодарив партнеров из гражданского общества и компетентных государственных органов за эффективное сотрудничество и совместную работу.

С приветственным словом выступили также заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян, временно исполняющая обязанности постоянного координатора ООН в Армении Кристин Вайганд и исполняющий обязанности председателя Постоянной комиссии парламента по защите прав человека и общественным вопросам Рустам Бакоян.

Универсальный периодический обзор (УПО) - это новый механизм Совета по правам человека, в рамках которого четыре раза в год проводятся регулярные обзоры выполнения 193 государствами-членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека. УПО представляет собой важное нововведение Совета по правам человека, которое стремится обеспечить равноправные условия для всех стран при оценке их ситуации в области прав человека. Оно дает возможность каждому государству заявить о предпринятых действиях в целях улучшения ситуации в области прав человека, а также выполнения своих обязательств в области прав человека. Благодаря УПО происходит обмен примерами наилучшей практики в области прав человека по всему миру. В настоящее время не существует других аналогичных универсальных механизмов.