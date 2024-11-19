Вторник, 19 Ноября 2024 14:03

АрмИнфо. Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян в ходе встречи с министром культуры страны Линой Мендони указал на значимость культурной дипломатии в двусторонних отношениях.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Армении в Греции, на встрече обсуждались возможности развития сотрудничества в сфере культуры по новым направлениям, расширения двусторонней отраслевой правовой базы и ряд совместных инициатив.

Мендони поблагодарила посла Армении за визит и отметила, что соглашения являются важной основой для стимулирования двустороннего сотрудничества и в этом плане в ближайшее время будут предприняты новые шаги. Считая Армению дружественной страной, греческий чиновник подчеркнула важность интенсивности подобных контактов, а также участия во взаимных мероприятиях, а также их организации.

Стороны также обсудили культурные процессы в Армении и регионе. Мендони подчеркнула важную роль культуры в контексте внешней и внутренней политики Греции.