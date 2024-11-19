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АрмИнфо. Посол Армении в Греции Тигран Мкртчян в ходе встречи с министром культуры страны Линой Мендони указал на значимость культурной дипломатии в двусторонних отношениях.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Армении в Греции, на встрече обсуждались возможности развития сотрудничества в сфере культуры по новым направлениям, расширения двусторонней отраслевой правовой базы и ряд совместных инициатив.
Мендони поблагодарила посла Армении за визит и отметила, что соглашения являются важной основой для стимулирования двустороннего сотрудничества и в этом плане в ближайшее время будут предприняты новые шаги. Считая Армению дружественной страной, греческий чиновник подчеркнула важность интенсивности подобных контактов, а также участия во взаимных мероприятиях, а также их организации.
Стороны также обсудили культурные процессы в Армении и регионе. Мендони подчеркнула важную роль культуры в контексте внешней и внутренней политики Греции.
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|Армения поддержала инициативу Ливана в ЮНЕСКО о присвоении статус особо охраняемых 34 культурным объектам на территории страны
|Министр юстиции Армении и посол ЕС дали оценку реформам в рамках CEPA
|Глава МИД Германии едет в Ереван
|Новый спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу планирует в ближайшие недели посетить регион
|Кабмин Армении принял отставки глав СК, КГД и Антикоррупционного комитета
|Безалаберность столичных властей застопорила деятельность консульской службы посольства Польши в Армении
|НПО: Евросоюз прислал в Баку 113 представителей нефтегазового лобби
|Омбудсмен Армении: Механизмы ООН играют важнейшую роль в укреплении демократии и системы защиты прав человека в любой стране
|Вице-мэр Еревана представил льготные пакеты для бенефициаров общественного транспорта
|Посол Армении на встрече с министром культуры Греции указал на значимость культурной дипломатии в двусторонних отношениях
|Армения и Литва подписали меморандум о взаимопонимании в сфере занятости
|Вопросов много, ответов нет: В Минобороны Армении не дали вразумительных объяснений по поводу неучастия сильнейших армянских борцов в Армейском чемпионате мира
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|Норайр Шогикян назначен советником министра юстиции РА
|Пашинян пригласил госминистра Монако в Армению
|Международный суд установил 12 ноября 2025 года в качестве крайнего срока для подачи контраргумента Армении в деле, инициированном Азербайджаном
|Оппозиционер: Власти Армении продолжат усилия по дезорганизации армии
|ANCA: Вопреки репрессиям и запугиванию со стороны правительства Алиева во время COP29 в Баку - американские законодатели отстаивали право армян Арцаха на возвращение
|Азербайджан разрушил церковь Тандзатап 19-го века в Ковсаканском районе оккупированного Арцаха
|В Дилижане состоялось 38-ое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Армении и Федерального Собрания России
|Продюсер Гоар Ходжабагян։ Мы хотим напомнить миру, что Арцах имеет значение
|Исполняющим обязанности главы ВСС стал Карен Туманян
|Валентина Матвиенко планирует посетить Армению
|Консультативный Комитет по Рамочной конвенции СЕ призывает Азербайджан создать условия для безопасного, беспрепятственного и возвращения армян в Нагорный Карабах
|Домашний арест Ашотяна продлен еще на три месяца
|Марагос: ЕС инвестирует в образование в Лорийской, Тавушкой, Ширакской и Сюникской областях
|Американский сенатор во время пресс-конференции COP29 в Баку отстоял право армян на возвращение в Нагорный Карабах
|Компания UPay присоединилась к инфраструктуре Open QR компании Idram
|Посол ЕС в Армении: Решения о продлении мандата EUMA пока нет
|Сложат ли мандаты депутаты НС от фракции <Гражданский договор>?
|Азербайджан продолжает увеличивать расходы на оборону
|Пашинян поблагодарил Папу римского Франциска за постоянные усилия Святого Престола по освобождению армянских пленных
|Бесплатная карта Mastercard и 10% idcoin за безналичные покупки. IDBank
|Ваге Казарян уходя: Уверен, МВД и впредь будет руководствоваться высокими ценностями и принципами, принятыми во имя укрепления Армении
|В правящей партии <Гражданский договор> не планируют досрочные выборы
|Агван Варданян связывает громкие отставки с желанием Пашиняна в очередной раз начать с нулевой точки
|Армянский эксперт назвал три возможных сценария развития ситуации вокруг армяно- азербайджанской нормализации при Трампе
|Территория вокруг здания Театра оперы и балета будет озеленена
|<Нашли стрелочников>. Пашинян идет на ребрендинг - Тигран Абрамян
|Посол Франции напомнил о праве арцахцев на возвращение в свои дома
|Гнел Саносян ушел тихо и мирно
|Эксперт о воскресных увольнениях: Такими шагами из нашего государства делают палаточный городок
|<Это вытекает из внутренней переоценки ситуации вокруг функционирования общей правоохранительной системы>: Глава Следкома Армении о своей отставке
|Давид Варданян призвал руководство ООН не допустить гибели 23 армянских заложников в Баку из-за коллективного безразличия
|Россия и Иран выступили за развитие железнодорожного сообщения в рамках коридора "Север-Юг"
|Пашинян назвал причину громких отставок
|Азербайджан снес еще 2,5 гектара жилой постройки в оккупированном Степанакерте
|Официально: Глава Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян подал в отставку
|Посол Армении попрощалась с первой леди Франции
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|Председатель ВВС Армении подал в отставку
|Пашинян с рабочим визитом отбыл в Святой Престол
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|МИД РФ: Ереван на данном этапе дистанцируется от всех форматов ОДКБ
|Посол Армении в России встретился с главой делегации ЕС в РФ
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