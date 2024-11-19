Вторник, 19 Ноября 2024 13:38

АрмИнфо. Между Единой социальной службой Министерства труда и социальных вопросов Армении и службой занятости Министерства социального обеспечения и труда Литвы был подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, меморандум был подписан в рамках визита с 11 по 15 ноября армянской делегации в Литву во главе с начальником Единой социальной службы Эдуардом Петросяном.

"Меморандум предусматривает обмен информацией о моделях служб занятости, применяемых инструментах, изменениях на рынке труда, а также обучение специалистов", - отмечается в сообщении Министерства.

На церемонии подписания документа также присутствовали посол Республики Армения в Литовской Республике Ара Маргарян и представители служб двух стран.