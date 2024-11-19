Вторник, 19 Ноября 2024 13:28

АрмИнфо. В Минобороны Армении не дали вразумительных объяснений на вопрос, почему сильнейшие армянские борцы исключены из национальной сборной на Армейском чемпионате мира, который 18-24 ноября будет проходить в Ереване.

Накануне в армянском сегменте социальных сетей разразился очередной скандал. Выяснилось, что сильнейшие армянские военнообязанные спортсмены исключены из состава команды, которая будет принимать участие в чемпионате. Причем в других национальных сборных выступают сильнейшие спортсмены - чемпионы Европы.

В этой связи 19 ноября в ходе пресс-конференции в Ереване, приуроченной 37-му Чемпионату Мира по спортивной борьбе среди военнослужащих начальник службы физической культуры и спорта Генштаба Армении, полковник Арман Давтян рассказал о предстоящих соревнованиях.

Он сообщил, что официальная церемония открытия чемпионата запланирована на 20 ноября в 17:00. Соревнования пройдут до 23 числа включительно. "Для участия в 37-ом чемпионат мира в Армению прибыли около 400 представителей из более чем двух десятков стран", - проинформировал он.

В свою очередь президент Международного совета военного спорта (CISM) полковник Ролим Фильо Нилтон Гомес (Бразилия) сообщил, что цель этих спортивных игр - вновь продемонстрировать, что спорт может стимулировать мир. "Созданы все условия для проведения справедливых соревнований на должном уровне. Для меня этот Чемпионат в Армении своего рода символ и начала и конца. Здесь в качестве президента CISM я буду в Армении открывать эти игры, а в 2027 году, когда здесь же пройдет Ассамблея соревнований, я будут завершать свою миссию в качестве президента этого совета", - добавил он.

На вопрос журналистов, почему из армянской сборной были исключены сильнейшие борцы, и кто принимал решение, Давтян заявил, что Армения в качестве принимающей стороны, строго придерживалась устава Международного совета военного спорта и отбор осуществила таким образом, чтобы в дальнейшем избежать разного рода спекуляций. Не пояснив о каких спекуляциях он говорит, представитель Минобороны добавил, что в армянскую команду включены солдаты срочной службы с достаточно серьезной подготовкой.

Лишь под серьезным напором журналистом Давтян признался, что Федерация борьбы Армении не участвовала в отборе участников армянской национальной сборной, и это было сделано исключительно лицами, сидящими в Минобороны Армении. Далее он стал рассказывать о каких-то строгих критериях отбора со стороны CISM, но таки и не смог дать ответа, как же так получилось, что в других сборных участвуют сильные спортсмены- чемпионы Европы, а все армянские сильные атлеты просто исключены из команды, хотя в прошлом неоднократно участвовали в этих соревнованиях и демонстрировали прекрасные результаты. Он лишь заверил, что если они в этот раз не участвуют, это не означает, что они не смогут участвовать в следующих первенствах мира.

На замечание журналистов, что складывается впечатление, что это было сделано с той целью, чтобы не позволить армянским спортсменам достойно соревноваться с турецкой командой, в которой находятся достаточно титулованные борцы, и позволить им поднять турецкий флаг в Ереване, представитель Минобороны лишь заявил, что они формировали состав армянской сборной, не оглядываясь на состав других команд.

В свою очередь Ролим Фильо Нилтон Гомес заверил, что атлеты избираются не только по видам спорта, но также по характеристикам спортсмена. Он добавил, что у ряда стран, есть свои критерии отбора, однако CISM ставит перед собой задачу раскрыть потенциал еще неизвестных спортсменов, открыть им путь к пьедесталу. "Списки уже сформированы, ничего уж не поменять, поэтому вместо того, чтобы говорить о возникшей проблемы, давайте пойдем на этот чемпионат и поддержим своих спортсменов", - призвал он.

На замечание журналиста о том, что смешно надеяться на то, что спортсмен, не имеющий надлежащего карьерного пути, сможет достойно бороться с титулованным спортсменом, как бы болельщики не поддерживали его, Нилтон лишь развел руками.

Отметим, что 18 ноября борец вольного стиля, четырехкратный чемпион Европы, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира Арсен Арутюнян на своей странице в Facebook выступил с заявлением, в котором сообщил, что армянские ведущие борцы, те спортсмены, у которых были большие шансы стать чемпионами, просто исключены из турнира.

"Последние месяцы мы неустанно работали над подготовкой к армейскому чемпионату мира в нашей стране. Наша команда приложила немало усилий, чтобы прийти в отличную форму. Мы строго соблюдаем диету, преодолеваем физические и психологические трудности, чтобы сохранить честь нашей страны на высоком уровне.

Однако несколько дней назад нам сообщили, что мы не можем участвовать в чемпионате сильнейшей командой. Еще более прискорбно, что наших лучших борцов, спортсменов, имевших большие шансы стать чемпионами, просто выгнали из турнира. Нам не дали четких причин, почему мы столкнулись с таким решением.

Эта ситуация для нас чрезвычайно тяжелая, как психологически, так и физически. Работа, которую мы проделали, и жертвы, которые мы принесли, остаются напрасными. Уважаемые журналисты, мы не можем ответить на ваши вопросы, поскольку сами не знаем причину. Чтобы получить четкий ответ, обратитесь к представителю Минобороны и задайте ему свои вопросы. У нас нет четкой информации о причинах", - написал Арутюнян. Почти с аналогичным заявлением выступил другой армянский спортсмен - борец вольного стиля, чемпион Европы 2023 года, победитель Кубка мира, чемпион Армении, член национальной сборной Армении по борьбе, победитель первенства Европы среди спортсменов до 23 лет, чемпион молодёжного чемпионата Европы 2018 года, а также бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира Вазген Теванян: "Уважаемые соотечественники и представители СМИ! Мы говорим не только как армяне, но и как воины и спортсмены, для которых спорт

- не только соревнование, но и способ представить репутацию нашей страны на международной арене. Армейский чемпионат мира пройдет в Ереване 20-24 ноября. К сожалению, наша команда не примет участие в этом мероприятии в своем сильнейшем составе. Причины такого решения нам также неясны, поскольку не дано четкого толкования и объяснения. Подобные ситуации негативно отражаются не только на нашей команде, но и на репутации армии, спорта и нашей страны в целом. Более того, они ставят под сомнение нашу готовность поддерживать и укреплять веру в Родину во всех измерениях. В настоящее время мы не можем ответить на дополнительные вопросы, поскольку у нас нет дополнительной информации".