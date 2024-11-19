Вторник, 19 Ноября 2024 12:27

АрмИнфо. На чемпионате Чехии по боксу в Усти-над-Лабем армянский боксер Юрий Сакунц победил турецкого соперника Ричарда Алкана, завоевав чемпионский пояс страны.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, в четвертом раунде соперник Сакунца не смог продолжить бой, и рефери объявил технический нокаут. Армянский боксер посвятил свою победу самоотверженным солдатам армянского добровольческого отряда "Арабо" и всему армянскому народу, подчеркнув важность национального единства и заботы о Родине.

"Юрий Сакунц не только одержал впечатляющую победу, но и подарил чемпионский пояс Чехии Армении", - говорится в сообщении.

Сакунц обладает титулами двукратного чемпиона мира по силовому триатлону, чемпиона мира и Европы по боксу, чемпиона мира по рукопашному бою и чемпиона Европы по пауэрлифтингу. Он неоднократно демонстрировал свою невероятную силу, буксируя 60-тонные вагоны метро и даже 40-тонные военные машины, нагруженные танками. Восемь достижений Юрия занесены в Книгу рекордов Гиннеса.