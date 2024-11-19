Вторник, 19 Ноября 2024 12:20

АрмИнфо.Армянские и американские военные рассмотрели глобальные перспективы и способы адаптации к меняющимся геополитическим и региональным реалиям посредством новых идей и творческих подходов. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Армении.

В дипмиссии напомнили, что на прошлой неделе в Национальном исследовательском университете обороны Армении прошел 4-дневный семинар на тему "Трансформация сектора обороны РА" с участием представителей Института управления безопасностью США, 4-й бригады поддержки сил безопасности, Национальной гвардии Канзаса, Министерство обороны РА и Генеральный штаб ВС РА.

"Команды рассмотрели глобальные перспективы и способы адаптации к меняющимся геополитическим и региональным реалиям посредством новых идей и творческих подходов", - отметили в посольстве США.