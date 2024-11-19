Вторник, 19 Ноября 2024 12:02

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание государственному министру Княжества Монако Дидье Гийому по случаю Национального праздника.

В послании, как сообщает пресс-служба кабмина РА, говорится: <Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю

Национального праздника Княжества Монако.

Подчеркиваю важность расширения двусторонних отношений между Арменией и Монако в представляющих взаимный интерес сферах. Высоко ценю эффективное сотрудничество между нашими двумя странами в рамках международных организаций.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить Вас в Армению в удобное для Вас время.

Еще раз поздравляя с Национальным праздником Монако, желаю Вам успехов и благополучия>.