Вторник, 19 Ноября 2024 11:43

АрмИнфо. Превращение армии в так называемый рядовой институт, более того, отведение ей второстепенной роли, показывает, что в ближайшем будущем против армии начнутся новые процессы. Об этом написал депутат Национального собрания Армении (НС), член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Тигран Абраамян в ответ на высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что "герой нашей страны - налогоплательщик".

"Мне постоянно приходят на ум заявления властей, которые создают прямую угрозу вооруженным силам страны", - добавил депутат.

Как пояснил Абраамян, власти Армении значительно уменьшают роль армии, чтобы любое вмешательство в её деятельность впоследствии не вызвало серьезной реакции со стороны общества. При этом он подчеркнул, что армия является для армянского народа святыней и по своей значимости не может быть сопоставима с другими государственными структурами.

" Армия действительно является святыней, потому что в основе ее формирования лежит кровь многих мучеников, и ее миссия не может быть сопоставлена с ролью других институтов и структур ", - резюмировал член РПА.

Напомним, что 12 октября в Ереване на форуме "Перекресток мира: объединяя безопасность и демократию" премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система безопасности не может функционировать, если она полностью связана с армией. По словам Пашиняна, когда безопасность рассматривается исключительно в контексте армии, это свидетельствует о её отсутствии. "Конечно, армия играет ключевую роль в обеспечении безопасности, но её значение не является ни первоочередным, ни второстепенным. Если мы ставим армию на первое или второе место, это означает, что система безопасности не существует и находится под серьезной угрозой", - заверил армянский премьер.