Понедельник, 18 Ноября 2024 20:52

АрмИнфо. Армяно-российские межгосударственные отношения важны и армянская сторона готова приложить усилия для развития отношений в соответствии с интересами обеих стран. Об этом 18 ноября в Дилижане в ходе приветственного слова на 38-ом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству НС РА и Федерального Собрания РФ заявил вице-спикер армянского парламента, сопредседатель межпарламентской комиссии Акоп Аршакян.

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, в этом ключе он подчеркнул важность деятельности межпарламентской комиссии в укреплении межпарламентского диалога.

Касаясь вопросов повестки дня заседания, вице-спикер НС подчеркнул важность децентрализованного сотрудничества и выразил убеждение, что прямые связи регионов позволят еще больше расширить рамки диалога. "Ожидаем, что межрегиональное сотрудничество, наряду с укреплением традиционного сотрудничества между регионами в торгово-экономической сфере, может дать новый импульс развитию двустороннего сотрудничества в сфере науки и образования. Армяно-российское межрегиональное сотрудничество охватывает широкий спектр торгово-экономического взаимодействия. Мы должны более эффективно использовать тот экономический и интеллектуальный потенциал, который у нас есть в регионах", - отметил Аршакян.

Касаясь экономических отношений между Арменией и Россией, было отмечено, что, несмотря на сложные экономические процессы, происходящие в мире, в сфере взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества фиксируется положительная динамика. Законодатель обратил внимание, что за первые 8 месяцев текущего года зафиксирован впечатляющий рост товарооборота.

Аршакян также подробно рассказал о ситуации на Южном Кавказе. "Несмотря на сложную ситуацию в регионе Южного Кавказа, хотел бы подчеркнуть, что Армения привержена мирной повестке дня и открыта для сотрудничества со всем, кто искренне заинтересован в установлении стабильного и справедливого мира в нашем регионе", - заявил вице-спикер. В этом ключе он представил инициированный правительством Армении проект "Перекресток мира", который также направлен на установление мира в регионе и разблокирование инфраструктуры.

Меж тем как сообщается на сайте Совета Федерации России, заместитель председателя Совета Федерации, сопредседатель от российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения Юрий Воробьев заявил, что проводимая этой комиссией работа служит дальнейшему укреплению двусторонних связей в различных сферах, способствует расширению контактов между двумя странами и народами.

Отмечается, что на заседании были рассмотрены вопросы торгово-экономического и межрегионального сотрудничества.

Как отметил Юрий Воробьев, эти направления в настоящее время динамично развиваются, несмотря на различия в позициях по некоторым аспектам двусторонних отношений.

"Важным инструментом поддержки российско-армянской кооперации должен стать запущенный в этом году новый механизм финансирования промышленных кооперационных проектов из бюджета Евразийского экономического союза. Другим инструментом, способствующим развитию отношений, является межрегиональное сотрудничество. В этом процессе участвует порядка семидесяти субъектов Российской Федерации и все регионы Республики Армения", - отметил вице-спикер СФ.

По его словам, наибольшая активность наблюдается со стороны 11 российских регионов, более 20 российских регионов заключили и реализуют соглашения о торгово- экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве. В рамках расширения побратимских связей между регионами и городами России и Армении в настоящее время в работе находятся проекты еще 9 соглашений. "Это говорит о заинтересованности "на земле" в наращивании взаимодействия. Будем оказывать таким инициативам посильное содействие. Межпарламентский диалог призван придать существенный импульс развитию связей между регионами", - подчеркнул Воробьев.

Он также остановился на ряде инициатив, которые члены Межпарламентской комиссии поднимали на заседаниях. В частности, по дальнейшему развитию совместных образовательных и международных молодежных проектов, которые патронирует Совет Федерации, таких как "Поезд памяти", детский фестиваль народного творчества "Наследники традиций" и кадетская смена "За безопасность". "Реализация этих инициатив будет способствовать двустороннему диалогу", - сказал Воробьев.

Следующее заседание Комиссии предложено посвятить теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и провести его в будущем году в Российской Федерации в городе Сочи.

По окончании заседания Юрий Воробьев и заместитель Председателя Национального Собрания Республики Армения, сопредседатель Межпарламентской комиссии Акоб Аршакян от имени Межпарламентской комиссии передали губернатору Тавушской области Гайку Галумяну 2 сертификата каждый на 1,5 млн руб. для поддержки материально-технического оснащения одной из школ Тавушской области.

Парламентарии также приняли участие в церемонии открытия Русского центра в городе Дилижане, созданного при поддержке сенатора РФ, Героя России Александра Карелина.