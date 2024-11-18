Понедельник, 18 Ноября 2024 20:41

АрмИнфо. Документальный фильм “There’s No Place Like Home” (“Нет места лучше дома”, 2024) Дианы Мэдисон освещает события этнической чистки в Арцахе, рассказывая о судьбах ее стойких и сильных людей, насильственно перемещенных в результате агрессии Азербайджана. Фильм был создан американскими армянами, среди которых и продюсер армянского происхождения Диана Мэдисон (получила премию “Восходящая звезда” в Каннах - ред), а также Гоар Ходжабагян, Рузанна Кегеян и Шант Петросян.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо один из продюсеров - Гоар Ходжабагян, посетовала на недостаточное освещение Арцахской войны 2020 года, блокады и этнической чистки в Арцахе. Она рассказала о концепции фильма, трудностях, с которыми столкнулась съемочная команда при документировании этих событий, дальнейших планах и о многом другом.

- Гоар, как появилась идея создания документального фильма?

- Как PR-специалист с более чем 15-летним опытом работы в СМИ, я была глубоко разочарована недостаточным освещением Арцахской войны 2020 года, блокады и геноцида, который впоследствии постиг народ Арцаха. Учитывая игнорирование этих событий, мы — группа продюсеров и создателей контента, объединились, чтобы рассказать историю армян Арцаха. Фильм призван раскрыть трагедию, связанную с утратой родных земель, церквей, школ и всего того, что мы называем домом. Мы никогда не думали, что станем свидетелями еще одной трагедии в течение своей жизни, но война 2020 года, блокада 2022 года и, к сожалению, этнические чистки 2023 года стали неотъемлемой частью нашей истории. Многие члены нашей команды, включая Диану Мэдисон, даже не были в Арцахе, но мы представляем не только этот регион, но и всю Армению. Опасность, которая возникла в Арцахе, может затронуть и Армению, и мы стремимся повысить осведомленность о том, что здесь происходит.

- Что вы хотите сказать этим фильмом – каков его главный посыл?

- Прежде всего, мы стремимся привлечь внимание общественности к ситуации в Арцахе и к произошедшей этнической чистке. Мы хотим донести до мира, что каждая история имеет значение. Во всем мире народы – особенно их культура - подвергаются перемещениям и исчезновению, и армянская культура в Арцахе тоже на грани утраты. Важно было поделиться этой историей, развеять ложные представления и показать, что регион, подвергшийся этническим чисткам, имеет свою глубокую историю, которая не ограничивается тем, что можно увидеть в СМИ. Однако, цель нашего проекта заключалась не только в привлечении внимания к конфликту, но и в сохранении свидетельств очевидцев — выживших в арцахской блокаде и войне — для будущих поколений, вызывая сочувствие, повышая осведомленность и содействуя распространению информации на международном уровне. Мы хотим напомнить мировой общественности, что Арцах имеет значение, Армения имеет значение, а деньги и нефть не могут быть важнее человеческих жизней. Очень важно отстаивать вопросы справедливости и прав человека, призывая международное сообщество помнить о разрушенных жизнях и утраченных историях, когда оно хранит молчание.

Жители Арцаха — одни из самых стойких людей, и мы надеемся, что с помощью этого фильма мы сможем поделиться этой стойкостью с остальным миром. Мы хотим вдохновить нашу аудиторию, установить с ней связь и, что наиболее важно, сформировать группу единомышленников для армян по всему миру, которые больше не будут мириться с несправедливостью по отношению к Армении и ее народу.

- Какую цель вы перед собой поставили и как вы хотите ее достичь?

- Через личные истории наших героев мир станет свидетелем последствий насильственного перемещения и этнической чистки. Мы стремимся противостоять попыткам замалчивания и уничтожения наследия Арцаха, показывая реальную картину, и в то же время непоколебимую стойкость арцахского народа. Наш документальный фильм может стать не просто историческим документом, а призывом к сопереживанию и действию, побуждающим зрителей осознать свою способность защищать, помнить и предотвращать подобные трагедии в будущем. Именно поэтому особое внимание было уделено человеческому аспекту, чтобы зрители могли услышать истории тех, кого это затронуло непосредственно, и понять, через что им пришлось пройти. Эти личные рассказы, безусловно, найдут отклик у многих, особенно в нынешних условиях.

- Но может ли документальное кино стать эффективным инструментом для достижения этих целей?

- Киноискусство обладает многогранностью, способной стать катализатором значительных перемен. Оно может инициировать глобальные дискуссии о сохранении культуры, защите прав человека и уязвимых сообществ в условиях политического давления и этнических конфликтов. Документальное кино в целом играет важную роль в современном мире, рассказывая истории, особенно тех регионов, которые находятся на периферии общественного внимания или охвачены конфликтами, таких как Арцах. Оно предлагает откровенный взгляд на события, обеспечивая зрителям эмоциональную связь и более глубокое понимание, которого трудно достичь с помощью других форм медиа. При этом они не просто сохраняют исторические моменты, но и возвышают голоса тех, кого непосредственно затронула геополитическая борьба. Они предоставляют людям, пострадавшим от конфликтов, платформу для обмена своими историями и переживаниями. На глобальном уровне документальное кино выдвигает на передний план малоизвестные проблемы и побуждает зрителей рассматривать различные точки зрения.

- А как вы выбирали и находили героев для вашего фильма?

- Все, с кем мы проводили интервью, потеряли что-то в Арцахе или были оттуда. Мы стремились показать Арцах с разных сторон, поэтому искали людей с разнообразным опытом и уникальными историями - от представителей искусства или кулинарии до тех, кто столкнулся с тяжелыми испытаниями своей судьбы. У нас действительно разные герои: среди них есть военные, которые участвовали в войне, и даже солдат, который оказался в тюрьме в Баку. Стоит отметить, что фильм был создан для внешней аудитории, поскольку наша уже знакома с этими историями. Именно поэтому мы старались выбирать героев с разными историями, чтобы показать масштаб воздействия войны и то, как каждый из них справляется с ее последствиями.

Интересно, что режиссер нашего 3-х минутного трейлера - который мы сняли для привлечения финансирования и отправили инвесторам, и впоследствии оператор нашего документального фильма, также стал его героем. Это режиссер из Арцаха - Арнольд Газарян, который прошел через 44-дневную войну, потерял свой дом после блокады и оставил там всю свою технику. Я наблюдала на его примере, как человек, потерявший всё, продолжает двигаться вперед, и это было для меня вдохновением. Когда мы начали этот проект, я очень хотела, чтобы он стал его частью. Думаю, если бы я не встретила его, фильм получился бы совершенно другим. Его история значительно изменила моё видение.

- Что было самым трудным во время съемок?

- Самым трудным во время съемок было слышать бесчисленные ужасающие подробности о том, что пришлось пережить нашим соотечественникам. Как потомки людей, переживших Геноцид 1915 года, мы никогда не думали, что станем свидетелями еще одного геноцида в нашей жизни. Пережить это заново и услышать такие истории - было крайне душераздирающе и сложно, особенно учитывая, что мы все еще подвержены риску нового потенциального нападения.

При этом, многие из наших героев не хотели говорить на камеру; они не хотели вновь переживать болезненные воспоминания. Во время съемок фильма происходило множество изменений, и нашей главной проблемой стало объяснить людям, насколько важно делиться своими историями. Мы - армяне, склонны держать все в себе, и иногда нам сложно рассказывать о своих переживаниях. Однако люди должны знать, что с нами произошло. Если мы сами не поделимся этими историями, то никто другой этого не сделает.

- Как, на ваш взгляд, фильм повлияет на армян, проживающих в Армении и в диаспоре, а также на зарубежную аудиторию, которая не знакома с этим регионом?

- Я считаю, что такие фильмы имеют огромное значение для армянского общества, играя ключевую роль в сохранении их культурной самобытности. Они также становятся способом справиться с горем и укрепить солидарность. Кроме того, эти фильмы вдохновляют молодое поколение сохранять связь со своим наследием и отстаивать интересы своей общины.

Что касается диаспоры, фильм позволяет тем, кто находится далеко, ощутить связь со своей идентичностью. Более того, это может вдохновить их делиться историей Арцаха с миром, продолжая упорно бороться за интересы Армении и находить способы, чтобы сохранить связь с ней.

Для иностранных зрителей эти фильмы имеют огромное значение в формировании армянского нарратива и в раскрытии последствий геополитического конфликта. Они дают возможность увидеть другую перспективу и понять людей, чья жизнь может быть им неизвестна. Киноискусство настолько многогранно — визуальные образы, язык, музыка — что может стать катализатором глубоких перемен, вызывая сопереживание, осознание и активизм. Оно может инициировать глобальный разговор о выживании, сохранении культуры, правах человека и необходимости защиты уязвимых сообществ перед лицом политического давления и этнических конфликтов.

- Какие у вас ожидания от фильма и где вы собираетесь его показать?

- Я надеюсь, что этот фильм поможет нам установить более тесную связь с остальным миром и способствовать сплочению человечества как единой общины. Мы планируем выпустить фильм этой весной. Премьера состоится на крупном кинофестивале, после чего он будет показан в кинотеатрах по всей стране (США) и, надеемся, по всему миру.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.