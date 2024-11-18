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 Понедельник, 18 Ноября 2024 20:41
Алине Григорян

Продюсер Гоар Ходжабагян։ Мы хотим напомнить миру, что Арцах имеет значение

Продюсер Гоар Ходжабагян։ Мы хотим напомнить миру, что Арцах имеет значение

АрмИнфо. Документальный фильм “There’s No Place Like Home” (“Нет места лучше дома”, 2024) Дианы Мэдисон освещает события этнической чистки в Арцахе, рассказывая о судьбах ее стойких и сильных людей, насильственно перемещенных в результате агрессии Азербайджана. Фильм был создан американскими армянами, среди которых и продюсер армянского происхождения Диана Мэдисон (получила премию “Восходящая звезда” в Каннах - ред), а также Гоар Ходжабагян, Рузанна Кегеян и Шант Петросян.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо один из продюсеров - Гоар Ходжабагян, посетовала на недостаточное освещение Арцахской войны 2020 года, блокады и этнической чистки в Арцахе. Она рассказала о концепции фильма, трудностях, с которыми столкнулась съемочная команда при документировании этих событий, дальнейших планах и о многом другом.

- Гоар, как появилась идея создания документального фильма?

- Как PR-специалист с более чем 15-летним опытом работы в СМИ, я была глубоко разочарована недостаточным освещением Арцахской войны 2020 года, блокады и геноцида, который впоследствии постиг народ Арцаха. Учитывая игнорирование этих событий, мы — группа продюсеров и создателей контента, объединились, чтобы рассказать историю армян Арцаха. Фильм призван раскрыть трагедию, связанную с утратой родных земель, церквей, школ и всего того, что мы называем домом. Мы никогда не думали, что станем свидетелями еще одной трагедии в течение своей жизни, но война 2020 года, блокада 2022 года и, к сожалению, этнические чистки 2023 года стали неотъемлемой частью нашей истории. Многие члены нашей команды, включая Диану Мэдисон, даже не были в Арцахе, но мы представляем не только этот регион, но и всю Армению. Опасность, которая возникла в Арцахе, может затронуть и Армению, и мы стремимся повысить осведомленность о том, что здесь происходит.

- Что вы хотите сказать этим фильмом – каков его главный посыл?

- Прежде всего, мы стремимся привлечь внимание общественности к ситуации в Арцахе и к произошедшей этнической чистке. Мы хотим донести до мира, что каждая история имеет значение. Во всем мире народы – особенно их культура - подвергаются перемещениям и исчезновению, и армянская культура в Арцахе тоже на грани утраты. Важно было поделиться этой историей, развеять ложные представления и показать, что регион, подвергшийся этническим чисткам, имеет свою глубокую историю, которая не ограничивается тем, что можно увидеть в СМИ.  Однако, цель нашего проекта заключалась не только в привлечении внимания к конфликту, но и в сохранении свидетельств очевидцев — выживших в арцахской блокаде и войне — для будущих поколений, вызывая сочувствие, повышая осведомленность и содействуя распространению информации на международном уровне. Мы хотим напомнить мировой общественности, что Арцах имеет значение, Армения имеет значение, а деньги и нефть не могут быть важнее человеческих жизней. Очень важно отстаивать вопросы справедливости и прав человека, призывая международное сообщество помнить о разрушенных жизнях и утраченных историях, когда оно хранит молчание.

Жители Арцаха — одни из самых стойких людей, и мы надеемся, что с помощью этого фильма мы сможем поделиться этой стойкостью с остальным миром. Мы хотим вдохновить нашу аудиторию, установить с ней связь и, что наиболее важно, сформировать группу единомышленников для армян по всему миру, которые больше не будут мириться с несправедливостью по отношению к Армении и ее народу.

- Какую цель вы перед собой поставили и как вы хотите ее достичь?

- Через личные истории наших героев мир станет свидетелем последствий насильственного перемещения и этнической чистки. Мы стремимся противостоять попыткам замалчивания и уничтожения наследия Арцаха, показывая реальную картину, и в то же время непоколебимую стойкость арцахского народа. Наш документальный фильм может стать не просто историческим документом, а призывом к сопереживанию и действию, побуждающим зрителей осознать свою способность защищать, помнить и предотвращать подобные трагедии в будущем. Именно поэтому особое внимание было уделено человеческому аспекту, чтобы зрители могли услышать истории тех, кого это затронуло непосредственно, и понять, через что им пришлось пройти. Эти личные рассказы, безусловно, найдут отклик у многих, особенно в нынешних условиях. 

- Но может ли документальное кино стать эффективным инструментом для достижения этих целей?

- Киноискусство обладает многогранностью, способной стать катализатором значительных перемен. Оно может инициировать глобальные дискуссии о сохранении культуры, защите прав человека и уязвимых сообществ в условиях политического давления и этнических конфликтов. Документальное кино в целом играет важную роль в современном мире, рассказывая истории, особенно тех регионов, которые находятся на периферии общественного внимания или охвачены конфликтами, таких как Арцах. Оно предлагает откровенный взгляд на события, обеспечивая зрителям эмоциональную связь и более глубокое понимание, которого трудно достичь с помощью других форм медиа. При этом они не просто сохраняют исторические моменты, но и возвышают голоса тех, кого непосредственно затронула геополитическая борьба. Они предоставляют людям, пострадавшим от конфликтов, платформу для обмена своими историями и переживаниями. На глобальном уровне документальное кино выдвигает на передний план малоизвестные проблемы и побуждает зрителей рассматривать различные точки зрения.

- А как вы выбирали и находили героев для вашего фильма?

- Все, с кем мы проводили интервью, потеряли что-то в Арцахе или были оттуда. Мы стремились показать Арцах с разных сторон, поэтому искали людей с разнообразным опытом и уникальными историями - от представителей искусства или кулинарии до тех, кто столкнулся с тяжелыми испытаниями своей судьбы. У нас действительно разные герои: среди них есть военные, которые участвовали в войне, и даже солдат, который оказался в тюрьме в Баку. Стоит отметить, что фильм был создан для внешней аудитории, поскольку наша уже знакома с этими историями. Именно поэтому мы старались выбирать героев с разными историями, чтобы показать масштаб воздействия войны и то, как каждый из них справляется с ее последствиями.

Интересно, что режиссер нашего 3-х минутного трейлера - который мы сняли для привлечения финансирования и отправили инвесторам, и впоследствии оператор нашего документального фильма, также стал его героем. Это режиссер из Арцаха - Арнольд Газарян, который прошел через 44-дневную войну, потерял свой дом после блокады и оставил там всю свою технику. Я наблюдала на его примере, как человек, потерявший всё, продолжает двигаться вперед, и это было для меня вдохновением. Когда мы начали этот проект, я очень хотела, чтобы он стал его частью. Думаю, если бы я не встретила его, фильм получился бы совершенно другим. Его история значительно изменила моё видение.

- Что было самым трудным во время съемок?

- Самым трудным во время съемок было слышать бесчисленные ужасающие подробности о том, что пришлось пережить нашим соотечественникам. Как потомки людей, переживших Геноцид 1915 года, мы никогда не думали, что станем свидетелями еще одного геноцида в нашей жизни. Пережить это заново и услышать такие истории - было крайне душераздирающе и сложно, особенно учитывая, что мы все еще подвержены риску нового потенциального нападения.

При этом, многие из наших героев не хотели говорить на камеру; они не хотели вновь переживать болезненные воспоминания. Во время съемок фильма происходило множество изменений, и нашей главной проблемой стало объяснить людям, насколько важно делиться своими историями. Мы - армяне, склонны держать все в себе, и иногда нам сложно рассказывать о своих переживаниях. Однако люди должны знать, что с нами произошло. Если мы сами не поделимся этими историями, то никто другой этого не сделает.

- Как, на ваш взгляд, фильм повлияет на армян, проживающих в Армении и в диаспоре, а также на зарубежную аудиторию, которая не знакома с этим регионом?

- Я считаю, что такие фильмы имеют огромное значение для армянского общества, играя ключевую роль в сохранении их культурной самобытности. Они также становятся способом справиться с горем и укрепить солидарность. Кроме того, эти фильмы вдохновляют молодое поколение сохранять связь со своим наследием и отстаивать интересы своей общины.

Что касается диаспоры, фильм позволяет тем, кто находится далеко, ощутить связь со своей идентичностью. Более того, это может вдохновить их делиться историей Арцаха с миром, продолжая упорно бороться за интересы Армении и находить способы, чтобы сохранить связь с ней.

Для иностранных зрителей эти фильмы имеют огромное значение в формировании армянского нарратива и в раскрытии последствий геополитического конфликта. Они дают возможность увидеть другую перспективу и понять людей, чья жизнь может быть им неизвестна. Киноискусство настолько многогранно — визуальные образы, язык, музыка — что может стать катализатором глубоких перемен, вызывая сопереживание, осознание и активизм. Оно может инициировать глобальный разговор о выживании, сохранении культуры, правах человека и необходимости защиты уязвимых сообществ перед лицом политического давления и этнических конфликтов.

- Какие у вас ожидания от фильма и где вы собираетесь его показать?

- Я надеюсь, что этот фильм поможет нам установить более тесную связь с остальным миром и способствовать сплочению человечества как единой общины. Мы планируем выпустить фильм этой весной. Премьера состоится на крупном кинофестивале, после чего он будет показан в кинотеатрах по всей стране (США) и, надеемся, по всему миру.

 

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.

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