Понедельник, 18 Ноября 2024 20:16

АрмИнфо. Исполняющим обязанности председателя Высшего Судебного Совета стал Карен Туманян. Об этом сообщает официальный сайт судебного департамента РА.

Туманян был избран членом ВСС в феврале с.г.

Ранее, сегодня утром по <просьбе> Никола Пашиняна подали в отставку министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, главы Комитета государственных доходов Рустам Бадасян и Следственного комитета Аргишти Кярамян, министр внутренних дел Ваге Казарян и главы. С должностью расстались также глава Высшего судебного совета (ВСС) Карен Андреасян и председатель Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян.

Как заявил Никол Пашинян на своей странице в Facebook, это он попросил ряд высокопоставленных чиновников покинуть свои посты. <Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о которых я публично говорил>, - написал Никол Пашинян.