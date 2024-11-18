Понедельник, 18 Ноября 2024 20:12

АрмИнфо. Консультативный Комитет по Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств настоятельно призывает власти Азербайджана создать политические, правовые и практические условия, необходимые для безопасного, беспрепятственного и устойчивого возвращения перемещенных из Нагорного Карабаха армян, а также создать специальный механизм для решения имущественных вопросов.

Об этом говорится в рекомендации заключения, обнародованного сегодня Консультативным Комитетом по Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, где впервые проводится оценка ситуации в оккупированном Арцахе.

В выводе заключения отмечается, что ограничения свободы выражения мнений, собраний и ассоциаций ограничивают возможности лиц,

принадлежащих к национальным меньшинствам, эффективно пользоваться своими правами. "Необходимо принять немедленные меры для урегулирования ситуации после карабахского конфликта", - говорится в опубликованном заключенье.

"Настоятельно призывает власти Азербайджана провести инвентаризацию, защитить и сохранить все армянские религиозные и культурные объекты и артефакты и расследовать все заявления о вандализме, разрушении и изменении исторических и культурных памятников и кладбищ, используемых этническими армянами в регионе. Настоятельно призывает власти Азербайджана воздерживаться от любых проявлений нетерпимости и распространения этнической ненависти в отношении лиц, принадлежащих к армянской общине, и решительно осуждать их, чтобы способствовать процессу примирения", - говорится в документе.

Примечательно, что в заключенье Консультативного Комитета по Рамочной конвенции Совета Европы используется исключительно азербайджанские топонимы применительно к Нагорному Карабаху, а не международно принятые. "В этом мнении Консультативный комитет впервые оценивает ситуацию в Карабахском регионе. В ходе этого цикла мониторинга Азербайджан восстановил свой эффективный контроль над Карабахом, а также семью прилегающими районами. В то же время после почти десятимесячной блокады Лачинского коридора, военной операции азербайджанских властей в сентябре 2023 года и внезапного открытия коридора регион покинули более 100 000 армян", - говорится в заключенье структуры СЕ.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 100 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. Согласно СК Армении, при взрыве на складе горючего погибли 218 человек, установлены личности 215 из них. Не менее 120 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в основном в виде ожогов. На данный момент, по данным следствия, местонахождение 21 человека неизвестно

С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.