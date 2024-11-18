Понедельник, 18 Ноября 2024 17:55

АрмИнфо. Ереванский суд постановил продлить срок домашнего ареста заместителя председателя РПА Армена Ашотяна еще на три месяца. Соответствующее решение было принято сегодня, 18 ноября, в ходе заседания Антикоррупционного суда под председательством судьи Ваге Долмазяна.

Государственный обвинитель требовал ужесточения меру пресечения и ареста Ашотяна, а сторона защиты - применить меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Однако, судья оставил без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что в июне 2023 года заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован сроком на два месяца. Он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Затем мера пресечения постоянно продлевалась. Ашотян вышел на свободу лишь в сентябре текущего года, после того как Суд изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.