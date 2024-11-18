Понедельник, 18 Ноября 2024 17:53

АрмИнфо. Европейский Союз осуществит значимые инвестиции в образование в Лорийской, Тавушской, Ширакской, а также Сюникской областях, что представляет собой важный шаг в развитии человеческого капитала и укреплении устойчивости Республики Армения. Об этом 18 ноября в Дилижане в ходе конференции "Образовательный диалог Армения-ЕС" сообщил глава делегации Евросоюза в Армении Василис Марагос.

"Мы поддержали деятельность лабораторий STEM, инвестировали в реконструкцию средних школ и дошкольных учреждений, а также в неформальное образование и внеклассные занятия. Во всех этих направлениях, а также за пределами образовательной сферы, крайне важно продолжать привлекать молодежь, поскольку решения, принимаемые сегодня, напрямую повлияют на их будущее", - добавил глава Делегации ЕС в Армении, акцентируя важность продолжения многостороннего партнерства в этой области.

Марагос также отметил, что в рамках мероприятия рассматриваются как текущие проблемы, так и возможные пути их решения. Он добавил, что сотрудничество с правительством и Министерством образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении уже приносит свои плоды.

"Наша цель заключается в том, чтобы инвестировать в самый ценный ресурс Армении - человеческий капитал. Мы предоставляем помощь в размере около 70 миллионов евро, которая будет направлена на поддержку различных сфер, и сегодня мы также обсудим, как сделать это сотрудничество более эффективным", - пояснил Марагос.

Говоря о повестке мероприятия, европейский дипломат отметил его значимость для Армении в контексте социального и экономического развития страны. "Я рад находиться здесь и обсуждать с представителями МОНКС Армении, а также с другими коллегами программы развития образования. Сегодня мы проведем обсуждение не только с министерством, но и с нашими партнерами, такими как TUMO и COAF, чтобы представить результаты нашей работы и спланировать дальнейшие шаги", - рассказал посол ЕС в Армении, отметив продуктивность диалога.

В свою очередь исполняющая обязанности представителя Ереванского офиса ЮНИСЕФ Сильвия Местрони отметила, что Детский Фонд продолжит содействовать осуществлению образовательных реформ в Армении, включая предоставление технической помощи в рамках "Образовательного диалога Армения - ЕС". "То, что считалось успехом в образовании, в наши дни кардинально изменилось. Речь идет о том, чтобы помочь детям в развитии их идентичности, когнитивных, социальных и эмоциональных навыков. Важно сбалансировать два подхода: обучение детей основательным знаниям и развитию навыков. Армения зафиксировала прогресс в обоих направлениях, о чем свидетельствуют последние заключительные замечания Комитета ООН по правам ребенка", - резюмировала Местрони.

Отметим, что 18 ноября МОНКС Армении совместно с ЮНИСЕФ организовали конференцию под названием "Образовательный диалог Армения-ЕС", при поддержке Европейского Союза в РА. Данный форум собрал более 70 представителей образовательной сферы, включая участников из различных международных организаций и структур диаспоры.

В рамках конференции состоялась образовательная выставка, на которой девять образовательных, диаспоральных и ИТ-организаций представили свои программы и инициативы, направленные на внедрение нового уровня образования и содействие реформам в этой области.