Понедельник, 18 Ноября 2024 17:11

АрмИнфо. 23 сентября на пресс-конференции компания Idram объявила о запуске своей открытой QR-инфраструктуры. В тот же день было сообщено о присоединении Upay к инфраструктуре Open QR. Теперь QR-код Idram, доступный в более чем 22 500 точках продаж, можно сканировать и оплачивать с помощью приложения Upay.

Директор компании Idram Арсен Кденян, приветствуя партнеров, уже

присоединившихся к инфраструктуре, сообщил, что в настоящее время ведутся

переговоры с другими финансовыми организациями, и вскоре они также смогут

подключиться к открытому QR.

«Это предложение выгодно финансовым учреждениям,поскольку оно предоставляет их пользователям альтернативный способ оплаты в более чем 22 500 точках продаж. К тому же, пользователям этих организаций не потребуется скачивать дополнительные приложения для осуществления бесконтактных QR-платежей», — отметил Арсен Кденян.

«Мы рады присоединиться к этой инициативе компании Idram, учитывая нашу

стратегию, направленную на постоянное улучшение пользовательского опыта с

электронным кошельком Upay. Быстрые и бесконтактные платежи сегодня стали

необходимостью, и участие в этом проекте позволяет нам сделать ещё один шаг на пути к предоставлению нашим клиентам удобных и доступных платежных решений. Я верю, что сотрудничество в рамках инфраструктуры Open QR поможет создать новую платежную экосистему в Армении», - сказала Асмик Геворкян, директор компании Upay. (компания «Upay» основана компанией Ucom)

По словам Альберта Туняна, руководителя отдела ключевых партнеров и проектов

цифровых платежей Idram, с технической точки зрения процесс подключения к открытому QR Idram является простым. Он реализован с использованием комбинации современных и стандартизированных API. «Под инфраструктурой мы понимаем не только техническое решение, позволяющее пользователям других банков и платежных организаций сканировать Idram QR-код через свои приложения, но и отношения с партнерами, регулирование технических аспектов, а также создание механизмов поддержки клиентов», — отметил Альберт Тунян.

На сегодняшний день к открытой QR-инфраструктуре Idram подключились

Evocabank, Fast Shift, Upay и Easy Pay. С компаниями, интегрированными в эту

инфраструктуру, подписаны меморандумы о сотрудничестве. Кроме того, Idram уведомил действующие банки и расчетные организации Армении о своей готовности к

сотрудничеству.