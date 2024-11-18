АрмИнфо. 23 сентября на пресс-конференции компания Idram объявила о запуске своей открытой QR-инфраструктуры. В тот же день было сообщено о присоединении Upay к инфраструктуре Open QR. Теперь QR-код Idram, доступный в более чем 22 500 точках продаж, можно сканировать и оплачивать с помощью приложения Upay.
Директор компании Idram Арсен Кденян, приветствуя партнеров, уже
присоединившихся к инфраструктуре, сообщил, что в настоящее время ведутся
переговоры с другими финансовыми организациями, и вскоре они также смогут
подключиться к открытому QR.
«Это предложение выгодно финансовым учреждениям,поскольку оно предоставляет их пользователям альтернативный способ оплаты в более чем 22 500 точках продаж. К тому же, пользователям этих организаций не потребуется скачивать дополнительные приложения для осуществления бесконтактных QR-платежей», — отметил Арсен Кденян.
«Мы рады присоединиться к этой инициативе компании Idram, учитывая нашу
стратегию, направленную на постоянное улучшение пользовательского опыта с
электронным кошельком Upay. Быстрые и бесконтактные платежи сегодня стали
необходимостью, и участие в этом проекте позволяет нам сделать ещё один шаг на пути к предоставлению нашим клиентам удобных и доступных платежных решений. Я верю, что сотрудничество в рамках инфраструктуры Open QR поможет создать новую платежную экосистему в Армении», - сказала Асмик Геворкян, директор компании Upay. (компания «Upay» основана компанией Ucom)
По словам Альберта Туняна, руководителя отдела ключевых партнеров и проектов
цифровых платежей Idram, с технической точки зрения процесс подключения к открытому QR Idram является простым. Он реализован с использованием комбинации современных и стандартизированных API. «Под инфраструктурой мы понимаем не только техническое решение, позволяющее пользователям других банков и платежных организаций сканировать Idram QR-код через свои приложения, но и отношения с партнерами, регулирование технических аспектов, а также создание механизмов поддержки клиентов», — отметил Альберт Тунян.
На сегодняшний день к открытой QR-инфраструктуре Idram подключились
Evocabank, Fast Shift, Upay и Easy Pay. С компаниями, интегрированными в эту
инфраструктуру, подписаны меморандумы о сотрудничестве. Кроме того, Idram уведомил действующие банки и расчетные организации Армении о своей готовности к
сотрудничеству.