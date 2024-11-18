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АрмИнфо. Глава правящей парламентской фракции <Гражданский договор> Айк Конджорян сообщил о партийном дисциплинарном производстве в отношении депутата Овика Агазаряна.
<Вы знаете, что в управлении партии <Гражданский договор> осуществляется дисциплинарное производство по этому вопросу, которое началось после (перепалки главы СК Аргишти Кярамяна и депутата Овика Агазаряна - ред.) во время парламентских обсуждений. Эта тема подлежит обсуждению>, - сказал он 18 ноября на брифинге в парламенте.
Депутат Ваагн Алексанян, в свою очередь, заявил, что о результатах обсуждения будет сообщено позже. <Сам факт возбуждения дисциплинарного производства означает, что как минимум есть основания. А о том, какие последствия будут - сообщим дополнительно>, - сказал он.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что депутаты НС от фракции <Гражданский договор> Овик Агазарян и Нарек Зейналян сложат мандаты.
15 октября между главой Следственного комитета Аргишти Кярамяном (сегодня сообщил об отставке) и депутатом <ГД> Овиком Агазаряном в парламенте произошла словесная перепалка, едва не переросшая в драку. Агазарян обвинил Кярамяна в давлении на бизнесменов. В ответ глава СК заявил, что за сына Агазаряна его дважды просили, и тут есть элемент коррупции.
|В Дилижане состоялось 38-ое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Армении и Федерального Собрания России
|Продюсер Гоар Ходжабагян։ Мы хотим напомнить миру, что Арцах имеет значение
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|Эксперт о воскресных увольнениях: Такими шагами из нашего государства делают палаточный городок
|<Это вытекает из внутренней переоценки ситуации вокруг функционирования общей правоохранительной системы>: Глава Следкома Армении о своей отставке
|Давид Варданян призвал руководство ООН не допустить гибели 23 армянских заложников в Баку из-за коллективного безразличия
|Россия и Иран выступили за развитие железнодорожного сообщения в рамках коридора "Север-Юг"
|Пашинян назвал причину громких отставок
|Азербайджан снес еще 2,5 гектара жилой постройки в оккупированном Степанакерте
|Официально: Глава Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян подал в отставку
|Посол Армении попрощалась с первой леди Франции
|Пашинян с Трампом по телефону обсудили вопросы региональной повесткой дня
|Парад увольнений в правительстве Пашиняна
|Председатель ВВС Армении подал в отставку
|Пашинян с рабочим визитом отбыл в Святой Престол
|Ваагн Хачатурян обсудил с президентом МККК вопросы пленных и без вести пропавших
|МИД РФ: Ереван на данном этапе дистанцируется от всех форматов ОДКБ
|Посол Армении в России встретился с главой делегации ЕС в РФ
|Суд арестовал сына бывшего мэра Гюмри Хачатура Баласаняна
|Гражданам Нагорного Карабаха, не получившим пособия, необходимо предоставить данные в Инфоштаб Арцаха
|Посол Индии в Армении: Индийское кино особенно любят и принимают в Армении
|Адвокат о деле Роберта Кочаряна: никто не имеет права ограничивать свободу гражданина, если против него не выдвинуто обвинений
|Депутат от партии власти: пусть второй президент Армении потребует опровержения записи своего разговора с Путиным
|Конец близок. Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера: Пашинян
|Служба внешней разведки Армении будет наделена функцией по выдаче доступа к секретной информации
|Гнел Саносян: инцидент на Ереванской ТЭС не может не вызывать сожаления
|ФК "Пюник" поддержал требование болельщиков об отставке руководства ФФА
|Вопреки Декларации о независимости соратники Пашиняна продолжают приписывать Арцах Азербайджану
|Правительство Армении утвердило Стратегию реализации реформы Полиции и исходящая из этого программу действий на 2024-2026 годы
|Путин и Алиев рассмотрены вопросы реализации ряда взаимовыгодных проектов в сфере промышленной кооперации и транспорта
|Президент Армении представил Верховному комиссару ООН по правам человека программы помощи насильственно перемещенным арцахцам
|Кобахидзе: Грузия готова более активно участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника
|Рубен Пашинян: Я человек, который очень не хочет молчать
|В СК Армении завершено следствие в отношении двух фигурантов дела о незаконном обороте наркотиков
|Посол Армении и американский сенатор обсудили последние процессы на Южном Кавказе
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|Вопросы совершенствования системы связи обсуждены представителями оборонных ведомств государств - членов ОДКБ: Армения вновь отсутствовала
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