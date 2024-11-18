Понедельник, 18 Ноября 2024 16:47

АрмИнфо. Глава правящей парламентской фракции <Гражданский договор> Айк Конджорян сообщил о партийном дисциплинарном производстве в отношении депутата Овика Агазаряна.

<Вы знаете, что в управлении партии <Гражданский договор> осуществляется дисциплинарное производство по этому вопросу, которое началось после (перепалки главы СК Аргишти Кярамяна и депутата Овика Агазаряна - ред.) во время парламентских обсуждений. Эта тема подлежит обсуждению>, - сказал он 18 ноября на брифинге в парламенте.

Депутат Ваагн Алексанян, в свою очередь, заявил, что о результатах обсуждения будет сообщено позже. <Сам факт возбуждения дисциплинарного производства означает, что как минимум есть основания. А о том, какие последствия будут - сообщим дополнительно>, - сказал он.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что депутаты НС от фракции <Гражданский договор> Овик Агазарян и Нарек Зейналян сложат мандаты.

15 октября между главой Следственного комитета Аргишти Кярамяном (сегодня сообщил об отставке) и депутатом <ГД> Овиком Агазаряном в парламенте произошла словесная перепалка, едва не переросшая в драку. Агазарян обвинил Кярамяна в давлении на бизнесменов. В ответ глава СК заявил, что за сына Агазаряна его дважды просили, и тут есть элемент коррупции.