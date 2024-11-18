Понедельник, 18 Ноября 2024 16:23

АрмИнфо. В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год будут увеличены расходы на оборону и безопасность. Об этом сообщают местные СМИ.

В проекте госбюджета указано, что расходы на оборону и безопасность в новом году составят 8 млрд 396 млн манатов. Финансирование этих расходов будет обеспечено за счет увеличения трансферта из Государственного нефтяного фонда Азербайджана в госбюджет на 1 млрд 700 млн манатов.

В структуру расходов на 2025 год входят 2 млрд 665,2 млн на вооруженные силы, 467 млн 917 тыс. - на национальную безопасность, 540 млн 314 тыс. манатов - на пограничную службу. Также на другие виды деятельности, относящиеся к сфере обороны и национальной безопасности, предусмотрено 4 млрд 717,4 млн манатов.