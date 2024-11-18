Понедельник, 18 Ноября 2024 16:11

АрмИнфо. IDBank представляет акцию «Shopping», которая сделает Ваши покупки еще приятнее! До 31 декабря 2024 года включительно держатели как новых, так и существующих карт Mastercard Standard и Mastercard Gold получают 10% в виде idcoin за покупки на следующих онлайн-платформах:

Amazon

Aliexpress

Temu

Pinduoduo

Shein

Кроме того, за все международные платежи вы получите 1% idcoin.

Накопленные idcoin можно использовать для оплаты в любых торговых точках, принимающих Idram QR.

Для участников акции действуют специальные условия на карты, заказанные через приложение Idram&IDBank:

Mastercard Standard : бесплатно в течение первого года.

: бесплатно в течение первого года. Mastercard Gold: скидка 70% на первый год.

Узнать все подробности об акции можно здесь.