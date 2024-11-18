Понедельник, 18 Ноября 2024 16:14

АрмИнфо.В рамках рабочего визита в Ватикан премьер- министр Никол Пашинян имел частную беседу с Его Святейшеством Папой Франциском.

Как сообщает пресс-служба кабмина РА, премьер-министр Пашинян поблагодарил за встречу и отметил, что для него большая честь впервые находиться в Апостольском дворце. По словам премьер-министра РА, продолжающиеся взаимные визиты на высоком и высшем уровне доказывают особые межгосударственные отношения между Арменией и Святым Престолом. Никол Пашинян добавил, что назначение постоянного апостольского нунция в Армении имеет большое значение и это будет станет прогрессом в отношениях.

В то же время премьер-министр подчеркнул полную поддержку Армении Святому Престолу в служении мирной повестке дня на международных платформах, а также в совместных действиях в этом направлении. Никол Пашинян проинформировал Его Святейшество о последних событиях в армяно- азербайджанском мирном процессе и подтвердил приверженность правительства Армении мирной программе. Он также подчеркнул, что Республика Армения полна решимости внести вклад в дело достижения мира. Премьер-министр поблагодарил Его Святейшество за постоянные усилия Святого Престола по освобождению армянских пленных.

Собеседники обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. После частной беседы Папа Франциск приветствовал супругу премьер-министра Анну Акопян, дочь Арпи и членов сопровождавшей премьер-министра делегации.