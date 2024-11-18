Понедельник, 18 Ноября 2024 15:46

АрмИнфо.Уверен, что МВД и впредь будет руководствоваться высокими ценностями и принципами, принятыми во имя укрепления Армении. Об этом говорится в послании министра внутренних дел Армении Ваге Казарян, где он сообщает о том, что подал заявление об уходе с должности главы МВД.

"За этот полный вызовов для нашей страны период мы преодолели немало испытаний. В то же время, благодаря профессионализму, добросовестному труду и самоотверженности мы прошли сложный этап глубоких, комплексных реформ. Растущий уровень общественного доверия является результатом отличной командной работы и последовательных усилий всех нас.

К сожалению, на этом пути мы потеряли наших лучших друзей и коллег, мужественно пожертвовавших своей жизнью во имя Родины и государственности. Слава им!

Я уверен, что все запущенные программы реформ станут реальностью, а системные изменения эффективно послужат на благо граждан Республики Армения", - отметил Казарян.