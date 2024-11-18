Понедельник, 18 Ноября 2024 15:12

АрмИнфо. Правящая в Армении партия <Гражданский договор> (ГД) не планирует проведение досрочные выборы. Об этом 18 ноября в ходе парламентских брифингов заявил руководитель фракции ГД Айк Конджорян.

<В 2021 году в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, по итогам которых народ Армении сформулировал свою волю. Следующие выборы состоятся в 2026 году, а до тех пор мы должны реализовать мандат, данный нам народом>, - сказала Конджорян.

Сегодня ранее сообщалось о том, что подали в отставку министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, главы Комитета государственных доходов Рустам Бадасян и Следственного комитета Аргишти Кярамян, министр внутренних дел Ваге Казарян и главы. С должностью расстались также глава Высшего судебного совета (ВСС) Карен Андреасян и председатель Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян. Как сообщил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на своей странице в Facebook, это он попросил ряд высокопоставленных чиновников покинуть свои посты. <Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о которых я публично говорил>, - написал Никол Пашинян. Оппозиция заявила, что громкие отставки обусловлены с желанием обновить свой имидж и <назначить виновных> за провалы. Это, в свою очередь, как отмечают они, говорит о подготовительных работах возможно к досрочным выборам.