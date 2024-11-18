Понедельник, 18 Ноября 2024 15:06

АрмИнфо. Массовые увольнения в госаппарате возможно обусловлены желанием премьера Никола Пашиняна в очередной раз начать с нулевой точки. Об этом заявил депутат фракции <Айастан> Агван Варданян 18 ноября на традиционных брифингах в парламенте.

<Но, когда он начинает с нулевой точки, мы видели к каким последствиям это приносит>, - сказал оппозиционный депутат.

По словам Варданяна, за последние годы ничего не изменилось в поведении и мышлении Пашиняна-политика и государственного деятеля. Он все еще склонен принимать импульсивные решения, свидетелями которого общественность становилась неоднократно. Таким образом все действия действующего главы кабмина, противоречат государству и государственности, убежден политик.

В апреле 2019 года, уже после встреч представителей спецслужб Армении и Азербайджана в Дубае Никол Пашинян заявил о том, что придя к власти он <не продолжил переговоры с точки своего предшественника, а начал переговоры со своей точки>. Уже после 9 ноября 2020 года, в декабре, Пашинян заявляет о том, что состоявшийся накануне обмен пленными между Арменией и Азербайджаном <можно считать <нулевой точкой> в отношениях Еревана и Баку>.