Понедельник, 18 Ноября 2024 14:53

АрмИнфо.Территория вокруг здания Театра оперы и балета будет озеленена. Об этом в ходе рабочего совещания в мэрии Еревана заявил градоначальник Тигран Авинян 18 ноября.

<Есть общественные территории, которые в свое время мэрией Еревана были сданы в аренду, и, тем не менее, это территории общественного пользования, где должны быть не строения, а зеленые зоны, места для прогулок>, - сказал он.

Авинян при этом заметил, что уже определенные участки возвращаются Еревану, учитывая стоимость аренды. В частности, он указал на территорию вокруг здания Театра оперы и балета. <Эти строения по всей вероятности будут демонтированы, и в результате мы получим более зеленую и доступную для общего пользования территорию>, - заключил он.