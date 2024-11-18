Понедельник, 18 Ноября 2024 14:47

АрмИнфо. Депутат оппозиционного блока <Честь имею> Тигран Абрамян рассматривает серию громких увольнений в правительстве Армении как часть предвыборной стратегии властей, которая позволит им обновить свой имидж. Кроме того, отставки позволят <назначить виновных> за провалы.

18 ноября в ходе парламентских брифингов Абрамян напомнил, что парламентские выборы не за горами. <Власти стремятся выйти на политическую арену с новыми лицами и, в определенной степени, <упаковать> старые проблемы. Даже смена внешнего имиджа Никола Пашиняна, включая его решение сбрить бороду, может быть частью этой стратегии (премьер отрастил себе бороду в 2018 году во время акций протеста в Армении, которые впоследствии привели его к власти после отставки тогдашнего премьера Сержа Саргсяна -ред.). Возможно, это просто рекомендация его команды по смене образа>, - отметил парламентарий.

Что касается конкретно увольнения глав правоохранительных органов, то депутат напомнил, что еще с 2018 года Пашинян сформировал у общественности одни ожидания - пообещал <уложить всех на асфальт>, арестовать всех виновных, на деле сложилась совершенно иная ситуация. Естественно, возникла необходимость <назначить виновных> в этом. И, поскольку люди для Пашиняна не представляют ценности, он готов ими пожертвовать.

<Те, кто годами служил интересам власти, оказались больше не нужны. Однако их уход не снимает с них ответственности за действия, совершенные за время пребывания на посту. Придет время, и они должны будут ответить за свои поступки>, - подчеркнул депутат.

Тигран Абрамян убежден, что вся система управляется одним человеком - премьер- министром Николом Пашиняном. <Не исключаю, что силовым структурам были даны поручения, которые даже они не были в состоянии выполнить с точки зрения общественных последствий и юридической ответственности. Возможно, это и вызвало такую волну отставок>, - сказал депутат.

Напомним, что сегодня ранее стало известно, что подали в отставку министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, главы Комитета государственных доходов Рустам Бадасян и Следственного комитета Аргишти Кярамян, министр внутренних дел Ваге Казарян и главы. С должностью расстались также глава Высшего судебного совета (ВСС) Карен Андреасян и председатель Антикоррупционного комитета Армении Сасун Хачатрян. Как сообщали премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на своей странице в Facebook, это он попросил ряд высокопоставленных чиновников покинуть свои посты. <Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о которых я публично говорил>, - написал Никол Пашинян.

Отставки начались вскоре после последнего заседания правительства, в ходе которого премьер-министр Никол Пашинян заявил главам правоохранительных органов, судебной системы, что чаша его терпения переполнилась.

<Как кто-то может рыпаться в государстве? Я кому-то даю основания полагать, что так может быть?>, - вопросил премьер 15 ноября. Он заявил, что устал проводить рабочие совещания по данной теме. Далее будут лишь решения и никто больше не будет принимать в них участия. <Не позволю кому-то думать, что можно ослушаться премьера. Отныне буду давать идейные, концептуальные направления, а госсистеме придется уложиться под это>, - сказал Никол Пашинян.