Понедельник, 18 Ноября 2024 13:28

АрмИнфо.<Я оставляю после себя огромный объем проделанной работы, поэтому ухожу тихо и мирно>, - написал на своей странице в Фейсбук уже бывший министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян, после распространившейся новости о его отставке.

В своем послании он отметил, что годы его пребывания в должности были полны проблем, непредвиденных и требующих срочного решения вызовов почти ежедневно. В этом ключе Саносян указал на строительство новых дорог, насильственное перемешение граждан из Нагорного Карабаха, наводнение в Лорийской области.

<И это только самые серьезные проблемы, которые я перечисляю. Не было такой рабочей недели, чтобы я не был в какой-либо области. Я лично следил за проектами, направленными на улучшение общественной жизни, процессами строительства и благоустройства новых инфраструктур, будь то подстанция, водопровод, дорога, строительство детского сада и т. д.>, - сказал экс-министр.

Саносян поблагодарил правительство Армении во главе с премьером Николом Пашиняном, а также всех сотрудников Министерства, без которых , как он отметил, невозможно было бы реализовать такой большой объем работы.

Он выразил надежду, что и далее важнейшие направления, находящиеся под координацией Министерства, будут управляться так же сердобольно на благо Республики Армения.