Понедельник, 18 Ноября 2024 13:13

АрмИнфо. В событиях, произошедших в воскресенье нужно искать глубинные причины и понимать, что они имеют прямую связь с процессами ближайших месяцев, будущим государства и семьями каждого из нас. Так прокомментировал член группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян серию громких отставок в правительстве Пашиняна.

При этом он уверен, что произошедшее должно отрезвить всех. "Серия увольнений в воскресный вечер! Что, в этой стране нет рабочих дней, разве не наступил бы понедельник? Это означает, что решения в этой стране принимает ОДИН человек, с очень узкой группой и неясными мотивами. Это значит, что в следующий воскресный вечер, скажем, мы можем узнать, что Армения вышла из ОДКБ со всеми вытекающими последствиями, или мы попросили президента Турции Эрдогана ввести войска в Армению. Есть ли хоть одна гарантия, что этого не произойдет? Будем ли мы тогда еще шутить", - вопрошал Ованнисян.

При этом он обратил внимание, что одним из этапов ликвидации государства является дискредитация высокопоставленных государственных должностей.

"Такими шагами высшие должности Республики Армения обесцениваются до бессмысленности. Такими шагами из нашего государства также делают палаточный городок. Нужно ли объяснять, чем всё это закончится", - далее задался вопросом эксперт.

При этом он считает, что если бы в Армении была сильная оппозиция, не было бы воскресного мероприятия ОДНОГО человека, поскольку правительство чувствовало скованность в действиях.

"Меня не интересуют те, кого уволили. Я говорю это потому, что сильная оппозиция является важным сдерживающим фактором, препятствующим принятию судьбоносных решений предстоящего воскресенья. Сильная оппозиция - это консолидация Национального собрания, улицы, влиятельных кругов, разных слоев общества, влиятельных личностей, деятелей хотя бы по каким-то важным вопросам.

Было ли что- нибудь сделано для достижения этой цели? Нет, этого не было сделано - каждый вовлеченной в этот процесс, чего-то ждет. Чего мы ждем, судьбы Арцаха? 30 лет государственности привели к тому, что ключевые решения можно принимать воскресными вечерами, сводя на нет роль государственных институтов и процедур", - заметил Ованнисян.

Эксперт констатировал, что противник видит это и разрабатывает свои собственные пакеты воскресных решений. Ованнисян уверен, что "Воскресные государства" очень уязвимы.

"У многих людей возникает естественный вопрос - какой нормальный человек согласится впредь работать с этим правительством, занять освободившиеся должности? Это половинчатый вопрос, потому что да, люди, способные на определенные "важные дела" и присягнувшие на определенные вещи, заранее готовятся к "воскресным подменам". Однако, очень важно отметить, что воскресные увольнения не освобождают многих от ответственности за беззакония, допущенные ими в ходе своей деятельности, за игру судьбами людей и государства, независимо от того, по чьему приказу они были сделаны", - резюмировал Ованнисян.

Отметим, что поздно вечером 17 ноября стало известно об увольнении с занимаемых должностей министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна, председателя Комитета госдоходов РА Рустама Бадасяна, председателя Следственного комитета Армении Аргишти Кярамяна, министра внутренних дел Ваге Казаряна, а также председателя Антикоррупционного комитета Сасуна Хачатряна. Сегодня утром о своей отставке сообщил и глава Высшего судебного совета Карен Андреасян.