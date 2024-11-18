Понедельник, 18 Ноября 2024 12:51

АрмИнфо. Председатель Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян подал в отставку. В своем заявлении, опубликованном на официальной странице Следкома, он пояснил, что это вытекает из внутренней переоценки ситуации, сложившейся в последнее время вокруг функционирования общей правоохранительной системы.

Он выразил благодарность в первую очередь всему штату Следственного комитета за пройденный общий путь.

<Для меня было честью и гордостью служить в Следственном комитете РА, стать его частью и попытаться внести скромный вклад в непрерывный процесс систематизации этой сплоченной и единой структуры. Я ухожу с поста председателя Следственного комитета с такой же внутренней гордостью и гармонией, с какой я вступил в него и работал>, - отметил Кярамян.

Вместе с тем он поблагодарил премьер-министра и правительство РА за доверие и веру в его способности занимать столь ответственную должность на сложном и важном для Армении историческом этапе. <По должности было сделано все возможное для обеспечения внутренней жизнеспособности и законности нашего государства, правовой безопасности, как армянин и гражданин РА, я считал это долгом и миссией души>, - подчеркнул уже экс-глава Следкома.

Кярамян выразил уверенность, что процесс реформирования судебных и правоохранительных органов будет непрерывным. <Уверен, что у нас будет тот орган предварительного следствия, который мы себе представляли и стабильная, безопасная и процветающая родина нашей мечты. Слава Республике Армения и пусть нас всех Бог бережет>, - написал он.

Напомним, что слухи об увольнении Аргишти Кярамяна с должности главы Следкома распространились еще после скандала в Национальном Собрании Армении (15 октября с.г), в ходе которого схлестнулись депутат НС от правящей фракции "Гражданский договор" Овик Агазарян и Кярамян. Последний фактически обвинил Агазаряна в коррупционных сделках, связанных с поставками в страну автомобилей с участием сына депутата. В СМИ писали, что в "Гражданском договоре" возмущены смелыми разоблачениями и заявлениями Кярамяна.

Отметим, что премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян сообщил на своей странице в Facebook, что попросил ряд высокопоставленных чиновников покинуть свои посты. <Принимая во внимание массовые обсуждения, в прессе и социальных сетях, я считаю необходимым сообщить, что я попросил некоторых высокопоставленных должностных лиц покинуть занимаемые ими должности. Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о которых я публично говорил. В то же время я не могу отрицать заслуг наших упомянутых партнеров в развитии нашей государственности, и я благодарю всех за их вклад и понимание моей просьбы>, - написал Никол Пашинян в соцсетях.